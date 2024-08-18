Джордж Сорос оновив портфель акцій: що до нього увійшло

Останні 13F-звіти розкрили деякі помітні зміни серед хедж-фондів. Вони показують цікаві купівлі та продажі фінансових компаній, таких як Soros Fund Management
Згідно з останнім звітом за другий квартал, опублікованим 14 серпня, сімейний офіс Джорджа Сороса мав позиції у 177 різних акціях та біржових фондах (ETF) на загальну суму $5 565 795 станом на 30 червня.
Останні продажі акцій Сороса
В рамках тенденції, яка, схоже, зараз популярна серед великих інституцій Волл-стріт, Soros Fund Management відмовився від акцій великих технологічних компаній.
Найбільшим продажем Сороса в попередньому кварталі стало скорочення його позиції в Alphabet (NASDAQ: GOOGL) на 38,62%, в результаті чого у нього залишилося лише 915 000 акцій вартістю трохи більш як $166 млн.
Другим технологічним продажем став гігант електронної комерції Amazon (NASDAQ: AMZN); після скорочення своєї позиції на 26,46% Сорос залишив 290 850 акцій AMZN вартістю $56,2 млн. Іншими помітними продажами стали акції Novo Nordisk (NYSE: NVO) на 78,06% та PG&E Corp (NYSE: PCG) на 52,77%.
Продажі в цих компаніях могли бути мотивовані отриманням прибутку і подальшим реінвестуванням частини прибутку в нові холдинги з того ж сектору.
Що купив Джордж Сорос у другому кварталі
Такі компанії, як Alibaba (NYSE: BABA), Apple (NASDAQ: AAPL), Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) та Broadcom (NASDAQ: AVGO) стали новими придбаннями Сороса, але їхні позиції не перевищують 2% від загального портфеля.
NextEra Energy (NYSE: NEE) отримала найбільший приріст позицій — понад 5,200%, загалом 900,000 акцій NEE. Ascendis Pharma A/S (NASDAQ: ASND) посідає друге місце за обсягом збільшення позиції, загалом на 100 000 акцій після зростання на 2,813%.
Схоже, Сорос вирішив розширити й диверсифікувати свою присутність у фармацевтиці та охороні здоров’я, скоротивши свої наявні позиції та використавши кошти для інвестування в компанії з меншою ринковою капіталізацією, але з вищими перспективами зростання.
Раніше ми писали про 5 найкращих позицій у портфелі Воррена Баффета.
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За матеріалами finbold.com