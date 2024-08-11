Експерти з Волл-стріт спрогнозували вартість акцій AMD на наступні 12 місяців

На тлі масштабного падіння багатьох ринків не дивно, що Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) також зазнала зниження. Чи варто інвесторам звернути увагу на акції компанії, коли вони відносно дешеві?

Як показує ситуація, акції AMD фіксують зниження на багатьох графіках, зокрема, нещодавно вони впали на понад 8% на передринкових торгах, хоча промінь надії з’явився у вигляді сильних прибутків і покупки 330 тис. акцій AMD Кеті Вуд (генеральна директорка Ark Invest (ARKK) та «найкраща збирачка акцій» на думку головного редактора Bloomberg Метью А. Вінклера).

Крім того, дані про прибутки показують зростаючу конкурентоспроможність у галузі штучного інтелекту, особливо в сегментах дата-центрів та клієнтів, що також може свідчити про зростання AMD у майбутньому. Тому було б розумно збільшити запаси, перш ніж цей успіх призведе до відновлення ціни.

До того ж, AMD стає сильним конкурентом у виробництві чипів для ШІ, причому генеральна директорка Ліза Су зазначила, що ринкова вартість цієї галузі до 2027 року досягне величезної суми в $400 млрд, що робить її компанію ідеальною для отримання частини цього прибутку.

Прогноз акцій AMD на 2025 рік: чи варто купувати акції AMD зараз?

У цьому контексті група з 32 аналітиків Wall Street, які поділилися своїми 12-місячними цілями та рейтингами для акцій AMD за останні три місяці, підтримує загальний консенсус «сильна покупка», причому лише шість експертів рекомендують «утримання», і жоден не закликає до «продажу».

Тим часом запропоновані цільові ціни на акції AMD передбачають середню вартість $190,61, або зростання на 43,36% від поточної ситуації, з найнижчою ціллю в $150 (+12,82%) і найвищою в $250 (+88,03%), згідно з даними TipRanks на 5 серпня.

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Зокрема, одним із цих аналітиків є Джонатан Ву з Phillip Securities, який підтримує позитивний прогноз своєї компанії щодо акцій AMD, нещодавно давши їм рекомендацію на покупку, хоча й знизивши цільову ціну з $190 до $180, аргументуючи це так:

«Ми вважаємо, що AMD все ще добре позиціонується для залучення інвестицій, пов’язаних з ШІ, завдяки своїй сильній дорожній карті, одночасно завойовуючи частку традиційного серверного ринку завдяки переходу підприємств до хмарних технологій».

Водночас аналітик Benchmark Co. Коді Акрі також підтвердив рейтинг «купувати» для акцій AMD, дотримуючись раніше встановленої цільової ціни в $200, а Аманда Тан з DBS погодилася з оцінкою «купувати» і цільовою ціною в $180.

Аналіз ціни акцій AMD

Станом на момент написання матеріалу ціна акцій гіганта в галузі напівпровідників становила $132,96, що фіксує падіння на 8,70% на позабіржових торгах, а також зниження на 5,04% за останній тиждень, що додається до падіння на 30,71% на місячному графіку і втрати 10,66% від початку року (YTD).

З урахуванням усіх факторів, акції AMD можуть мати відмінну цінову динаміку на даний момент, але враховуючи циклічний характер активів у напівпровідниковій галузі, виняткові результати AMD у сфері ШІ, а також значну впевненість Кеті Вуд свідчать про позитивні перспективи.

Однак слід пам’ятати, що тенденції на фондовому ринку не обов’язково залишаються незмінними, тому проведення власного аналізу, що включає дослідження, стеження за будь-якими актуальними новинами про AMD і ретельне зважування всіх ризиків, є критичним при інвестуванні значних сум грошей.

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За матеріалами finbold.com