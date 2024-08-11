close-btn
PaySpaceMagazine

Експерти з Волл-стріт спрогнозували вартість акцій AMD на наступні 12 місяців

11.08.2024 14:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

На тлі масштабного падіння багатьох ринків не дивно, що Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) також зазнала зниження. Чи варто інвесторам звернути увагу на акції компанії, коли вони відносно дешеві?

Експерти з Волл-стріт спрогнозували вартість акцій AMD на наступні 12 місяців

Експерти з Волл-стріт спрогнозували вартість акцій AMD на наступні 12 місяців Фото: pixabay.com

Як показує ситуація, акції AMD фіксують зниження на багатьох графіках, зокрема, нещодавно вони впали на понад 8% на передринкових торгах, хоча промінь надії з’явився у вигляді сильних прибутків і покупки 330 тис. акцій AMD Кеті Вуд (генеральна директорка Ark Invest (ARKK) та «найкраща збирачка акцій» на думку головного редактора Bloomberg Метью А. Вінклера).

Крім того, дані про прибутки показують зростаючу конкурентоспроможність у галузі штучного інтелекту, особливо в сегментах дата-центрів та клієнтів, що також може свідчити про зростання AMD у майбутньому. Тому було б розумно збільшити запаси, перш ніж цей успіх призведе до відновлення ціни.

До того ж, AMD стає сильним конкурентом у виробництві чипів для ШІ, причому генеральна директорка Ліза Су зазначила, що ринкова вартість цієї галузі до 2027 року досягне величезної суми в $400 млрд, що робить її компанію ідеальною для отримання частини цього прибутку.

Прогноз акцій AMD на 2025 рік: чи варто купувати акції AMD зараз?

У цьому контексті група з 32 аналітиків Wall Street, які поділилися своїми 12-місячними цілями та рейтингами для акцій AMD за останні три місяці, підтримує загальний консенсус «сильна покупка», причому лише шість експертів рекомендують «утримання», і жоден не закликає до «продажу».

Тим часом запропоновані цільові ціни на акції AMD передбачають середню вартість $190,61, або зростання на 43,36% від поточної ситуації, з найнижчою ціллю в $150 (+12,82%) і найвищою в $250 (+88,03%), згідно з даними TipRanks на 5 серпня.

Цікаве по темі: Кеті Вуд інвестувала $2,4 млн у акції відомої компанії

Зокрема, одним із цих аналітиків є Джонатан Ву з Phillip Securities, який підтримує позитивний прогноз своєї компанії щодо акцій AMD, нещодавно давши їм рекомендацію на покупку, хоча й знизивши цільову ціну з $190 до $180, аргументуючи це так:

«Ми вважаємо, що AMD все ще добре позиціонується для залучення інвестицій, пов’язаних з ШІ, завдяки своїй сильній дорожній карті, одночасно завойовуючи частку традиційного серверного ринку завдяки переходу підприємств до хмарних технологій».

Водночас аналітик Benchmark Co. Коді Акрі також підтвердив рейтинг «купувати» для акцій AMD, дотримуючись раніше встановленої цільової ціни в $200, а Аманда Тан з DBS погодилася з оцінкою «купувати» і цільовою ціною в $180.

Аналіз ціни акцій AMD

Станом на момент написання матеріалу ціна акцій гіганта в галузі напівпровідників становила $132,96, що фіксує падіння на 8,70% на позабіржових торгах, а також зниження на 5,04% за останній тиждень, що додається до падіння на 30,71% на місячному графіку і втрати 10,66% від початку року (YTD).

З урахуванням усіх факторів, акції AMD можуть мати відмінну цінову динаміку на даний момент, але враховуючи циклічний характер активів у напівпровідниковій галузі, виняткові результати AMD у сфері ШІ, а також значну впевненість Кеті Вуд свідчать про позитивні перспективи.

Однак слід пам’ятати, що тенденції на фондовому ринку не обов’язково залишаються незмінними, тому проведення власного аналізу, що включає дослідження, стеження за будь-якими актуальними новинами про AMD і ретельне зважування всіх ризиків, є критичним при інвестуванні значних сум грошей.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ethereum gas: Як працюють газові комісії в блокчейні Ethereum

Stripe і Bitstamp об’єднались для розвитку криптовалюти в ЄС

BlackRock та Nasdaq планують запустити новий фінансовий інструмент на основі криптовалют

За матеріалами finbold.com

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовиниБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
BlackRock та Nasdaq планують запустити новий фінансовий інструмент на основі криптовалют 08.08.2024

BlackRock та Nasdaq планують запустити новий фінансовий інструмент на основі криптовалют
Що таке керрі-трейд та чому ця стратегія одна з найнебезпечніших 08.08.2024

Що таке керрі-трейд та чому ця стратегія одна з найнебезпечніших
Українські стартапи залучили €2 млн інвестицій від Seeds of Bravery 07.08.2024

Українські стартапи залучили €2 млн інвестицій від Seeds of Bravery
Скільки інвестували у фінтех-сектор з початку року — огляд 07.08.2024

Скільки інвестували у фінтех-сектор з початку року — огляд
США розпочали викуп казначейських облігацій на $50 млрд: який це матиме вплив на ринки 06.08.2024

США розпочали викуп казначейських облігацій на $50 млрд: який це матиме вплив на ринки
Robinhood зупинив цілодобову торгівлю через обвал ринку 05.08.2024

Robinhood зупинив цілодобову торгівлю через обвал ринку
Вибір редакції
Всі
Ethereum gas: Як працюють газові комісії в блокчейні Ethereum
ТОП статей 09.08.2024

Ethereum gas: Як працюють газові комісії в блокчейні Ethereum

 Що таке керрі-трейд та чому ця стратегія одна з найнебезпечніших
ТОП статей 08.08.2024

Що таке керрі-трейд та чому ця стратегія одна з найнебезпечніших
Останні новини
Сьогодні  15:00

Роберт Кійосакі заявляє, що його борг перевищує $1 млрд

 Сьогодні  14:00

Експерти з Волл-стріт спрогнозували вартість акцій AMD на наступні 12 місяців

 Сьогодні  13:00

Вчені придумали, як зробити Марс придатним для життя

 Сьогодні  12:00

Голосовий режим ChatGPT може бути небезпечним для людей: причини

 Сьогодні  11:00

Чи може Біткоїн захистити ринки від краху — пояснення експерта

 Сьогодні  10:00

Скільки можна було б заробити, купивши 14 років тому біткоїнів на $100

 10.08.2024  15:00

Скільки заробляє Amazon за день: дослідження

 Всі новини
credit link image