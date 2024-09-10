Як японські інвестори обвалили фондовий ринок США

Євген Пилипець

Інвестиційний експерт

У понеділок 5 серпня японські фондові ринки пережили найгірший день з 1987 року, індекс Nikkei 225 впав на 12,4%. Американський індекс S&P 500 впав приблизно на 4,2%. Як японські інвестори змогли обвалити фондовий ринок США і Японії на небачені кілька років відсотки? Про це нам розповів інвестиційний експерт Євген Пилипець.

Як лояльність Банку Японії призвела до кризи?

Усе почалося у 2021 році, коли в усьому світі різко зросла інфляція. У той час як західні банки відреагували швидким і рішучим підвищенням ключових процентних ставок, японський центральний банк залишився бездіяльним. Він продовжував свою ультрам’яку грошово-кредитну політику, яку практикував з початку 2000-х.

У результаті спред процентних ставок між Японією та іншими валютними зонами збільшився, що призвело до різкого знецінення японської валюти, єни. У період з березня 2022 р. по липень 2024 р. девальвація по відношенню до долара склала до 40%. Однак це не стало причиною для зневіри інвесторів, а навпаки, що слабшою ставала єна, то вищим ставав прибуток компаній за кордоном. Це відбувалося внаслідок конвертації в японську валюту, і відповідно компанії також стали більш конкурентоспроможними.

У результаті індекс Nikkei зріс з ¥24,717 у березні 2022 р. до неймовірних ¥42,224 у липні цього року. Рекорд був приблизно на 10% вищим за попередній історичний максимум 1989 р., коли в Японії утворилася подвійна бульбашка спекуляцій акціями та нерухомістю. У 2023 р. Воррен Баффет оголосив Японію своїм улюбленим ринком.

Перші ознаки катастрофи

У березні 2024 р. Банк Японії вперше з 2007 р. підвищив процентну ставку з -0,1 до 0,1%. Потім, 31 липня він підвищив її вдруге до 0,25%. Однак вирішальним важелем на терезах став саме американський центральний банк, що невдовзі знизив відсоткові ставки. Це викликало побоювання економічної кризи в США, на валютному ринку, а також можливе скорочення раніше широкого спреду відсоткових ставок між Японією і США.

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2 серпня з’явився перший вершник кризи — критично низькі дані з ринку праці в несільськогосподарському секторі США. Економіка США додала в липні 114 тис. робочих місць, коли аналітики очікували 176 тис. Учасники ринку сприйняли цю новину як можливе зниження процентної ставки на 0,5% у вересні 2024 р.

Хто винен у падінні ринку акцій

Carry trade, за цим громіздким терміном ховається відносно проста інвестиційна стратегія: інвестори позичають гроші в країні з низькими відсотковими ставками та валютою, яка знецінюється, і потім вкладають їх у валюти, акції або облігації в країнах із вищими відсотковими ставками та прибутковістю.

Часто саме японські приватні інвестори брали позики в японських єнах та інвестували в мексиканське песо, криптоактиви та акції, а також в американський технологічний сектор. Ніхто достеменно не знав, наскільки великими були обсяги інвестиційних стратегій сarry trade в єнах і куди інвестори вкладали свої гроші, зрозуміло тільки одне — це величезні суми.

У результаті рішення центральних банків скоротили спред процентних ставок. Перш за все, раптове підвищення курсу ієни різко змінило стартову позицію для зацікавлених інвесторів. Щоб скоротити збитки, вони продали активи й погашали ними кредити в єнах, чим і прискорили спадну спіраль на світових фондових ринках.

Carry trade, усе?

Оцінити масштаби carry trade складно, оскільки оцінки різняться: деякі аналітики вважають, що ця торгівля може сягати $4 трлн, а TS Lombard зазначають, що інвесторам може знадобитися до $1,1 трлн для погашення позик в єнах.

Щоб оцінити розмір позицій carry trade, потрібно звернути увагу на контракти на єну, які відстежує Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами. На 2 липня спекулятивні інвестори, як-от хедж-фонди, тримали чисті 190 тис. контрактів на суму близько $15,6 млрд, і робили ставку на ослаблення єни. До 31 липня, дня засідання Банку Японії, ці позиції скоротилися вдвічі.

Закордонне кредитування японських банків в єнах значно зросло з 2010 року. Особливо це видно в періоді з попередніх кількох років через підвищення ставок за межами Японії, тоді як місцеві ставки залишаються низькими. За даними Банку міжнародних розрахунків, станом на березень 2024 року загальна сума таких кредитів досягла $1 трлн (145 трлн єн). Керуючі активами можуть скоротити carry trade і погасити кредити в єнах у середньостроковій перспективі, залежно від їхніх прогнозів щодо руху курсу валют.

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Стабільні активи — захист портфеля

Розпродаж на світовому фондовому ринку 5 серпня змінився відновленням наступного дня. Однак це не означає, що ризик carry trade зник. Можливо найгостріші рухи, пов’язані із закриттям цієї торгівлі, вже могли відбутися, але ситуація може змінитися з поверненням ризикового апетиту японських інвесторів. Понад десять років позики в єнах за низькими ставками вкладалися в ризиковані активи, такі як акції американських технологічних компаній.

Не популярні акції, які мають стабільний економічний фундамент і мають оцінки, нижчі за середні, — менш схильні до впливу carry trade і витримають подальше згортання цієї торгівлі. Європейський фондовий ринок 5 серпня показав кращі результати, ніж ринки США або Японії, можливо саме з цих причин. Ці панічні рухи ринку нагадують про важливість диверсифікації портфеля та перегляду ризиків.

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