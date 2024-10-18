НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту — аграрних нот

Новий фінансовий інструмент готовий до запуску: Комісія завершила підготовку нормативної бази для аграрних нот в Україні

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.

«Комісія постійно працює над розширенням спектру фінансових інструментів, орієнтуючись на запит від ринку. Новий фінансовий інструмент для фінансування сільськогосподарського виробництва почне працювати в Україні зовсім скоро і ми вже готові. Сподіваємося на гарну динаміку роботи аграрних нот у найближчій перспективі», — зазначив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

З 1 січня 2025 року набирає чинності Закон України «Про аграрні ноти», який передбачає створення окремого Реєстру аграрних нот. Комісія вже розробила та затвердила відповідний нормативний акт, що регулює роботу цього реєстру. У ньому відображатиметься інформація про:

видачу, зміст та зміну реквізитів аграрних нот;

припинення й обтяження аграрних нот;

початок примусового виконання зобов’язань за аграрними нотами на підставі спеціальної виписки з Реєстру.

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Крім того, регулятор вніс зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, які визначають особливості обліку аграрних нот у системі Центрального депозитарію, депонування неемісійних цінних паперів тощо. Також були прийняті додаткові нормативно-правові акти для регулювання відносин, що виникають під час обігу аграрних нот.

Нормативні акти, які набирають чинності з січня 2025 року, доступні на офіційному вебсайті регулятора:

Довідкова інформація:

Аграрна нота — це неемісійний цінний папір в електронній формі, що існує як обліковий запис у системі депозитарного обліку цінних паперів. Інформація про реквізити аграрних нот та інші дані відображається в Реєстрі аграрних нот.

Традиційні паперові аграрні розписки продовжуватимуть використовуватись згідно з Законом України «Про аграрні розписки».

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