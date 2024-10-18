close-btn
PaySpaceMagazine

НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту — аграрних нот

18.10.2024 15:30
Микола Деркач
Читати росiйською

Новий фінансовий інструмент готовий до запуску: Комісія завершила підготовку нормативної бази для аграрних нот в Україні

НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту — аграрних нот

НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту — аграрних нот Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.

«Комісія постійно працює над розширенням спектру фінансових інструментів, орієнтуючись на запит від ринку. Новий фінансовий інструмент для фінансування сільськогосподарського виробництва почне працювати в Україні зовсім скоро і ми вже готові. Сподіваємося на гарну динаміку роботи аграрних нот у найближчій перспективі», — зазначив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

З 1 січня 2025 року набирає чинності Закон України «Про аграрні ноти», який передбачає створення окремого Реєстру аграрних нот. Комісія вже розробила та затвердила відповідний нормативний акт, що регулює роботу цього реєстру. У ньому відображатиметься інформація про:

  • видачу, зміст та зміну реквізитів аграрних нот;
  • припинення й обтяження аграрних нот;
  • початок примусового виконання зобов’язань за аграрними нотами на підставі спеціальної виписки з Реєстру.

Цікаве по темі: НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій

Крім того, регулятор вніс зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, які визначають особливості обліку аграрних нот у системі Центрального депозитарію, депонування неемісійних цінних паперів тощо. Також були прийняті додаткові нормативно-правові акти для регулювання відносин, що виникають під час обігу аграрних нот.

Нормативні акти, які набирають чинності з січня 2025 року, доступні на офіційному вебсайті регулятора:

Довідкова інформація:

Аграрна нота — це неемісійний цінний папір в електронній формі, що існує як обліковий запис у системі депозитарного обліку цінних паперів. Інформація про реквізити аграрних нот та інші дані відображається в Реєстрі аграрних нот.

Традиційні паперові аграрні розписки продовжуватимуть використовуватись згідно з Законом України «Про аграрні розписки».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НКЦПФР вперше уклала угоду з фондовою біржею: деталі

НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів

Регулятори НКЦПФР та НКРЕКП підписали меморандум про спільний нагляд за ринком енергопродуктів: деталі у нашому репортажі

Рубрики: ЗаконодавствоІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Названо 4 перспективні альткоїни, які тримають провідні криптотрейдери 18.10.2024

Названо 4 перспективні альткоїни, які тримають провідні криптотрейдери
Акції американських компаній з малою капіталізацією для короткострокової перспективи 18.10.2024

Акції американських компаній з малою капіталізацією для короткострокової перспективи
Robinhood запустив десктопну платформу з торгівлею ф'ючерсами та індексними опціонами 17.10.2024

Robinhood запустив десктопну платформу з торгівлею ф'ючерсами та індексними опціонами
Дроблення акцій: Як це працює і чому це важливо для інвесторів 17.10.2024

Дроблення акцій: Як це працює і чому це важливо для інвесторів
Роберт Кійосакі розповів, як вижити та процвітати в умовах глобальної фінансової кризи 16.10.2024

Роберт Кійосакі розповів, як вижити та процвітати в умовах глобальної фінансової кризи
V3V Ventures скуповує імена користувачів Telegram: про які суми йдеться 16.10.2024

V3V Ventures скуповує імена користувачів Telegram: про які суми йдеться
Вибір редакції
Всі
Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження
ТОП статей 18.10.2024

Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2024 — аналітика
ТОП статей 18.10.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2024 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:30

Якій криптовалютній біржі віддають перевагу біткоїн-кити

 Сьогодні  19:40

Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

 Сьогодні  18:50

Raiffeisen Bank та UniCredit не можуть вийти з російського ринку: причина

 Сьогодні  18:47

Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження

 Сьогодні  18:00

Зліт чи катастрофа: два найважливіші рівні ціни Біткоїна

 Сьогодні  17:10

ПриватБанк запровадив кешбеки за міжнародні перекази між картками Visa

 Сьогодні  16:45

Названо 4 перспективні альткоїни, які тримають провідні криптотрейдери

 Всі новини
credit link image