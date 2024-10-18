Названо 4 перспективні альткоїни, які тримають провідні криптотрейдери

Так історично склалося, що на другу половину жовтня припадає найкраща динаміка криптовалютного ринку, тому провідні криптотрейдери радять бути активними у цей час. У цьому матеріалі ми розглянемо чотири перспективні альткоїни, які тримає професійний криптоаналітик Міхаель ван де Поппе, а також деякі інші відомі трейдери

Напередодні очікуваного зростання динаміки крипторинку Міхаель ван де Поппе (Michaël van de Poppe) скоригував свої позиції. Експерт, який вважає, що бичачий ринок все ще може розвиватися, інвестує в альткоїни після того, як у травні відмовився від Біткоїна (BTC).

У відео на YouTube, опублікованому 17 жовтня, ван де Поппе поділився останніми змінами у своєму портфелі, зосередившись на нових альткоїнах, які, на його думку, мають більший потенціал зростання порівняно зі старими, більш усталеними монетами і токенами.

Монети, які тримає Міхаель ван де Поппе

Для початку зазначимо, що експерт продовжує тримати у своєму портфелі такі альткоїни (які раніше рекомендував до купівлі): Optimism (OP), Celestia (TIA), Bittensor (TAO) і Ethereum Name Service (ENS). Головна теза експерта полягає у тому, що прибуток, отриманий від нових, більш волатильних альткоїнів, слід використовувати для збільшення позицій або в цих чотирьох монетах, або в Sui (SUI) у випадку трейдерів з вищою толерантністю до ризику, або навіть в BTC і Ethereum (ETH).

Хоча він загалом оптимістично налаштований щодо цієї «старої партії» монет, він подвоїв кількість позицій у своєму портфелі у пошуках надприбутків. Про нові монети поговоримо дещо детальніше.

Renzo (REZ)

Renzo є менш відомим активом — при загальній ринковій капіталізації усього в $67 млн, він ще не досяг широкого визнання, хоча і почав торгуватися на великих біржах.

Аналітик відзначив 18-центовий максимум криптовалюти 6 червня, який стався після лістингу, і рекомендував трейдерам почати закривати свої позиції, як тільки ціна знову досягне цієї позначки.

На даний момент REZ торгується на рівні $0,04135, що на 15% більше, ніж за останні 30 днів.

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Omni Network (OMNI)

Токен Omni Network (OMNI), розроблений з метою зробити можливим безперебійний міжмережевий зв’язок і перекази шляхом з’єднання всіх роллапів Ethereum, був запущений 17 квітня. На даний момент його ринкова капіталізація становить $81 млн.

З того часу він демонструє значну волатильність і зараз торгується на рівні $8,87 (місячне зростання 10,74%), за останній час токен чотири рази досягав піку в $10,40. Поки що ван де Поппе не поділився деталями купівлі та прогнозами щодо OMNI, хоча очікується, що він зробить це в майбутньому оновленні.

Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool (RPL) є виключенням у цьому списку — токен з підтвердженням частки існує вже деякий час і залишається сильним конкурентом в екосистемі децентралізованого стейкінга. Відповідно, він має вищу ринкову капіталізацію — наразі близько $234 млн.

На даний момент RPL торгується на рівні $11,28 — токен подешевшав на 72,08% з початку року (YTD). Він знаходиться у середині значного ралі — ціни зросли на 20,82% за останні 30 днів, але це не було «гладкою поїздкою» — з 28 вересня по 3 жовтня падіння становило 25%.

Що стосується цінових орієнтирів, криптоексперт зосередився на ціновій динаміці з березня по червень як на точці відліку. У цей період спостерігалися два яскраво виражені піки, коли ціни досягали $38 і $27, відповідно, під час тимчасових сплесків.

Ван де Поппе взяв середнє значення цих двох точок як ціновий орієнтир і рекомендує продавати, як тільки ціни досягнуть приблизно 33% — що становитиме 300% зростання від поточних цін.

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Aevo (AEVO)

Відносний новачок, Aevo (AEVO) був вперше зареєстрований на основних біржах у березні. Токен прив’язаний до торгової платформи, яка торгує децентралізованими деривативами, і у даний час підтримує вражаючу ринкову капіталізацію в розмірі $304,5 млн.

З моменту лістингу ціни на AEVO впали на 87,69% — ще в серпні криптоаналітик вказав на технічний аналіз, який вказував на потенційний розворот. На той момент AEVO торгувався на рівні $0,3731 — на момент написання статті він торгувався на рівні $0,3455, збільшившись на 5,89% за останні сім днів.

Висновок

Теза ван де Поппе проста — старі, більш усталені альткоїни мають менше шансів на повторне значне зростання — нові альткоїни мають набагато більше шансів, і ці прибутки повинні бути закріплені на попередніх максимумах і переведені в більш стабільні активи.

У цілому його погляди сходяться з думками українських аналітиків. Про це детальніше читайте у матеріалі: «Як стати успішним криптоінвестором: стратегії та поради експертів».

Однак аналітик застерігає, що коли ці нові альткоїни зазнають корекції від 30% до 50% після чергового досягнення нещодавніх максимумів, трейдерам буде розумно скористатися цим і відкрити нові довгі позиції.

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За матеріалами finbold.com.