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Названо 4 перспективні альткоїни, які тримають провідні криптотрейдери

18.10.2024 16:45
Микола Деркач
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Так історично склалося, що на другу половину жовтня припадає найкраща динаміка криптовалютного ринку, тому провідні криптотрейдери радять бути активними у цей час. У цьому матеріалі ми розглянемо чотири перспективні альткоїни, які тримає професійний криптоаналітик Міхаель ван де Поппе, а також деякі інші відомі трейдери

Названо 4 перспективні альткоїни, які тримають провідні криптотрейдери

Названо 4 перспективні альткоїни, які тримають провідні криптотрейдери Фото: pexels.com

Напередодні очікуваного зростання динаміки крипторинку Міхаель ван де Поппе (Michaël van de Poppe) скоригував свої позиції. Експерт, який вважає, що бичачий ринок все ще може розвиватися, інвестує в альткоїни після того, як у травні відмовився від Біткоїна (BTC).

У відео на YouTube, опублікованому 17 жовтня, ван де Поппе поділився останніми змінами у своєму портфелі, зосередившись на нових альткоїнах, які, на його думку, мають більший потенціал зростання порівняно зі старими, більш усталеними монетами і токенами.

Монети, які тримає Міхаель ван де Поппе

Для початку зазначимо, що експерт продовжує тримати у своєму портфелі такі альткоїни (які раніше рекомендував до купівлі): Optimism (OP), Celestia (TIA), Bittensor (TAO) і Ethereum Name Service (ENS). Головна теза експерта полягає у тому, що прибуток, отриманий від нових, більш волатильних альткоїнів, слід використовувати для збільшення позицій або в цих чотирьох монетах, або в Sui (SUI) у випадку трейдерів з вищою толерантністю до ризику, або навіть в BTC і Ethereum (ETH).

Хоча він загалом оптимістично налаштований щодо цієї «старої партії» монет, він подвоїв кількість позицій у своєму портфелі у пошуках надприбутків. Про нові монети поговоримо дещо детальніше.

Renzo (REZ)

Renzo є менш відомим активом — при загальній ринковій капіталізації усього в $67 млн, він ще не досяг широкого визнання, хоча і почав торгуватися на великих біржах.

Аналітик відзначив 18-центовий максимум криптовалюти 6 червня, який стався після лістингу, і рекомендував трейдерам почати закривати свої позиції, як тільки ціна знову досягне цієї позначки.

На даний момент REZ торгується на рівні $0,04135, що на 15% більше, ніж за останні 30 днів.

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Omni Network (OMNI)

Токен Omni Network (OMNI), розроблений з метою зробити можливим безперебійний міжмережевий зв’язок і перекази шляхом з’єднання всіх роллапів Ethereum, був запущений 17 квітня. На даний момент його ринкова капіталізація становить $81 млн.

З того часу він демонструє значну волатильність і зараз торгується на рівні $8,87 (місячне зростання 10,74%), за останній час токен чотири рази досягав піку в $10,40. Поки що ван де Поппе не поділився деталями купівлі та прогнозами щодо OMNI, хоча очікується, що він зробить це в майбутньому оновленні.

Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool (RPL) є виключенням у цьому списку — токен з підтвердженням частки існує вже деякий час і залишається сильним конкурентом в екосистемі децентралізованого стейкінга. Відповідно, він має вищу ринкову капіталізацію — наразі близько $234 млн.

На даний момент RPL торгується на рівні $11,28 — токен подешевшав на 72,08% з початку року (YTD). Він знаходиться у середині значного ралі — ціни зросли на 20,82% за останні 30 днів, але це не було «гладкою поїздкою» — з 28 вересня по 3 жовтня падіння становило 25%.

Що стосується цінових орієнтирів, криптоексперт зосередився на ціновій динаміці з березня по червень як на точці відліку. У цей період спостерігалися два яскраво виражені піки, коли ціни досягали $38 і $27, відповідно, під час тимчасових сплесків.

Ван де Поппе взяв середнє значення цих двох точок як ціновий орієнтир і рекомендує продавати, як тільки ціни досягнуть приблизно 33% — що становитиме 300% зростання від поточних цін.

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Aevo (AEVO)

Відносний новачок, Aevo (AEVO) був вперше зареєстрований на основних біржах у березні. Токен прив’язаний до торгової платформи, яка торгує децентралізованими деривативами, і у даний час підтримує вражаючу ринкову капіталізацію в розмірі $304,5 млн.

З моменту лістингу ціни на AEVO впали на 87,69% — ще в серпні криптоаналітик вказав на технічний аналіз, який вказував на потенційний розворот. На той момент AEVO торгувався на рівні $0,3731 — на момент написання статті він торгувався на рівні $0,3455, збільшившись на 5,89% за останні сім днів.

Висновок

Теза ван де Поппе проста — старі, більш усталені альткоїни мають менше шансів на повторне значне зростання — нові альткоїни мають набагато більше шансів, і ці прибутки повинні бути закріплені на попередніх максимумах і переведені в більш стабільні активи.

У цілому його погляди сходяться з думками українських аналітиків. Про це детальніше читайте у матеріалі: «Як стати успішним криптоінвестором: стратегії та поради експертів».

Однак аналітик застерігає, що коли ці нові альткоїни зазнають корекції від 30% до 50% після чергового досягнення нещодавніх максимумів, трейдерам буде розумно скористатися цим і відкрити нові довгі позиції.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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