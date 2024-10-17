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Два мемкоїна, що демонструють найбільший щоденний приріст

17.10.2024 16:20
Олеся Крамаренко
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Позитивна цінова динаміка Біткоїна привела його вчора до нового багатомісячного піка в майже $68 500, але актив трохи втратив тягу і зараз торгується біля позначки в $67 000. Альткоїни сьогодні досить мляві, але є два мемкоїна, що демонструють чудовий результат

Два мемкоїна, що демонструють найбільший щоденний приріст

Фото: freepik.com

Можна з упевненістю сказати, що це був позитивний семиденний період для головної криптовалюти. Рівно тиждень тому здавалося, що ведмеді повністю контролюють ринок, оскільки вони штовхнули його до багатотижневого мінімуму нижче $59 000.

Однак в цей момент бики активізувалися і не допустили подальшого падіння. Навпаки, BTC почав швидко відновлювати свої позиції й протягом вихідних тримався на позначці $63 000. Робочий тиждень розпочався на ще більш позитивній ноті, зі сплеском до $68 000 у вівторок.

Після раптової та сильної корекції на $3 000 Біткоїн знову перейшов у наступ і вчора підскочив до $68 450 (на Bitstamp), що стало найвищою ціною з кінця липня.

Однак, попри надходження коштів у спотові BTC ETF, Біткоїн не зміг продовжити зростання, і зараз він торгується більш ніж на тисячу доларів нижче. Втім, його ринкова капіталізація залишається на рівні $1,330 трлн, а його домінування над альтами досягло багаторічного максимуму — 55% за даними CG та 59% за даними інших моніторингових ресурсів.

Мемкоїни лідирують

Більшість альткоїнів з великою капіталізацією залишаються млявими на щоденному графіку. ETH, BNB, SOL, DOGE, TRX і TON показали або незначний приріст, або незначні втрати. Найбільше подорожчав XRP від Ripple – на 2,4%, і зараз торгується вище $0,55.

Серед найбільших 100 альткоїнів лідирують мемкоїни. BONK підскочив на 9% і зараз торгується близько $0,000024, а NEIRO — на 5,5% і має ціну $0,00199. SUI, POPCAT та XLM наслідують цей приклад. Крім того, навіть Pepe Coin (PEPE) і dogwifhat (WIF) злетіли сьогодні майже на 1%. Загальна капіталізація крипторинку залишилася практично на тому ж рівні, що і вчора, — близько $2,420 трлн.

Раніше ми писали про те, що творець мемкоїна BONK встановив світовий рекорд.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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