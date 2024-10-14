Віталік Бутерін продав ряд мемкоїнів на декілька мільйонів доларів

Після того, як творець і провідний розробник Ethereum (ETH) Віталік Бутерін заробив понад $340 500, продавши деякі власні токени (отримані безкоштовно), на цих вихідних він отримав ще понад $2 млн за мемкоїни, раніше подаровані йому на відому адресу ENS-адресу vitalik.eth. Ці кошти будуть направлені на благочинність

Як повідомляють аналітики, зокрема, Lookonchain, серед проданих токенів — $MOODENG, $MSTR, $EBULL, $POPCAT, $Milo, $FWOG, $TCATI, $Fwog і $VITALIK.

vitalik.eth(@VitalikButerin) sold some memecoins for 651.67 $ETH($1.61M) again 1 hour ago! In the past 12 hours, #vitalik got a total of 908.77 $ETH($2.24M) by selling memecoins received for free. Sold 10B $MOODENG for 395.96 $ETH($976K).

Sold 200K $MSTR for 93.23 $ETH($231K).… pic.twitter.com/fE1NTyu9k9 — Lookonchain (@lookonchain) October 13, 2024

Примітно, що цей сплеск продажів, зафіксований 12 жовтня, став другим за величиною щоденним показником переказів токенів vitalik.eth (185), згідно з даними Finbold, отриманими від Etherscan. Попередній рекорд був зафіксований 7 жовтня, коли було здійснено 344 перекази, в основному за рахунок продажу цих мем-монет.

Чому Віталік Бутерін отримав токени безкоштовно?

Помітні фігури в криптовалютній індустрії, такі як Віталік Бутерін, часто отримують токени безкоштовно. Зокрема, на публічно відому адресу Бутеріна vitalik.eth стабільно приходять подарунки.

Існує кілька причин такої активності, починаючи від пожертвувань на знак визнання його роботи і закінчуючи суперечливою маркетинговою тактикою. Наприклад, нові проєкти можуть надсилати токени впливовим особам на знак їхньої підтримки.

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Одним з перших прикладів такої стратегії був Shiba Inu (SHIB), монета-мем, яка, за повідомленнями, надіслала Бутеріну значну частину своєї загальної пропозиції. Цей крок змусив ринок повірити, що творець Ethereum підтримує проєкт і тримає його в своєму особистому портфелі.

Тактика виявилася успішною для SHIB, і пізніше Бутерін пожертвував мільярди доларів з отриманого прибутку некомерційній організації.

Віталік Бутерін пожертвує весь прибуток від продажу цих мем-монет

Цікаво, що Віталік Бутерін перерахує весь прибуток від продажу цих мем-монет на благодійність, як він сам заявив. Однак творець Ethereum закликав своїх благодійників перераховувати гроші безпосередньо до благодійної організації на свій вибір, а не надсилати їх на його адресу.

«Я вдячний усім творцям мемкоїнів, які жертвують частину своєї емісії безпосередньо на благодійність. Все, що надсилається мені, також передається на благодійність (дякую moodeng! 10B з сьогоднішнього дня йде на технологію боротьби з повітряно-крапельними захворюваннями), хоча я дійсно вважаю за краще, щоб ви, хлопці, надсилали на благодійність безпосередньо, можливо, навіть створивши DAO і залучивши вашу спільноту безпосередньо до прийняття рішень і процесу. Я вже говорив раніше, що найкраще для мемкоїнів — це коли вони приносять максимальний позитивний ефект для світу, тому дуже приємно бачити моменти, коли це дійсно відбувається!», — написав Віталік Бутерін.

Нещодавня активність Віталіка відновила оптимізм серед криптокоментаторів на X, які почали придивлятися до конкурентів Ethereum. Це сталося після серії продажів від самого Бутеріна, Ethereum Foundation та інших довгострокових інвесторів ETH.

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