Віталік Бутерін продав ряд мемкоїнів на декілька мільйонів доларів

Після того, як творець і провідний розробник Ethereum (ETH) Віталік Бутерін заробив понад $340 500, продавши деякі власні токени (отримані безкоштовно), на цих вихідних він отримав ще понад $2 млн за мемкоїни, раніше подаровані йому на відому адресу ENS-адресу vitalik.eth. Ці кошти будуть направлені на благочинність

Як повідомляють аналітики, зокрема, Lookonchain, серед проданих токенів — $MOODENG, $MSTR, $EBULL, $POPCAT, $Milo, $FWOG, $TCATI, $Fwog і $VITALIK.

vitalik.eth(@VitalikButerin) sold some memecoins for 651.67 $ETH($1.61M) again 1 hour ago!

In the past 12 hours, #vitalik got a total of 908.77 $ETH($2.24M) by selling memecoins received for free.

Sold 10B $MOODENG for 395.96 $ETH($976K).

Sold 200K $MSTR for 93.23 $ETH($231K).… pic.twitter.com/fE1NTyu9k9

— Lookonchain (@lookonchain) October 13, 2024