Віталік Бутерін заробив $340 500, продавши токени: які саме

Віталік Бутерін, творець і провідний розробник Ethereum (ETH), щойно заробив $340 500, продавши токени ERC-20, які він отримав безкоштовно

Це були в основному подарунки від інших трейдерів, які за останні кілька днів стрімко зросли в ціні, досягнувши вражаючих результатів.

Таким чином, 5 жовтня Віталік Бутерін продав п’ять токенів за 140,67 ETH при ціні Ethereum в $2420. Чотири з цих токенів були мемкоїнами, які нещодавно стали популярними, в той час як більший обсяг торгівлі припав на USDT від Tether.

Згідно з повідомленням Lookonchain, творець Ethereum обміняв $101 000 USDT, які він отримав з інших адрес, на 41,69 ETH. Примітно, що його найбільша позиція — MOODENG, він досі володіє 50 мільярдами токенів на суму $1,4 млн. Це те, що залишилося після продажу 11,76 млрд MOODENG за 21,03 ETH, що коштує $50 900.

Інші нещодавні угоди включають продаж NEIRO на суму $72 400, DEGEN на суму $60 800 і KABOSU на суму $55 500. Хоча Бутерін віддав всі свої KABOSU, він все ще володіє 70 мільйонами NEIRO і 7,5 мільйонами DEGEN, вартістю $72 300 і $57 300, відповідно.

Чому Віталік Бутерін отримав токени безкоштовно

Віталік Бутерін та інші відомі діячі криптовалютного простору зазвичай отримують деякі токени безкоштовно. Зокрема, Бутерін має публічно відому адресу в службі імен Ethereum (ENS), vitalik.eth.

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Існує кілька можливих пояснень такої активності, починаючи від пожертвувань завдяки його роботі і закінчуючи маркетинговим трюком. Щодо останнього, то новостворені проєкти можуть надсилати токени на впливові адреси, щоб імітувати зацікавленість з боку цих популярних фігур.

Одним з перших мемкоїнів, який випробував цю стратегію, став Shiba Inu (SHIB), який, як повідомляється, відправив великий відсоток своєї загальної пропозиції Віталіку Бутеріну, змусивши ринок подумати, що творець Ethereum підтримав проєкт і додав його до свого особистого портфоліо.

Цей трюк зіграв на користь SHIB, і пізніше Бутерін пожертвував мільярди доларів з отриманого прибутку на некомерційну організацію.

Цікаво, що нещодавня активність Віталіка відновила оптимізм серед криптокоментаторів на X, які почали придивлятися до конкурентів Ethereum. Це сталося після серії продажів від самого Бутеріна, Ethereum Foundation та інших довгострокових інвесторів ETH.

Слід зазначити, що інтерес до мемкоїнів знову зростає серед учасників ринку, що викликає занепокоєння щодо ризиків ліквідності та «перетягування ковдри».

П’ять криптовалют в топ-10 лідерів зростання за тиждень — це мемкоїни. На шостій позиції розташувався один з продуктів Віталіка, DEGEN, який зріс на 57% за останні сім днів.

Криптовалюти за своєю природою є волатильними і представляють значні ризики для трейдерів, інвесторів і користувачів, навіть якщо йдеться про надійні і корисні проєкти. Однак торгівля мемкоїнами додає ще один рівень ризиків, особливо пов’язаних з ліквідністю.

Нагадаємо, що Віталік Бутерін хоче знизити поріг для стейкінгу Ethereum. Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін долучився до розв’язання проблем спільноти стейкінгу Ethereum. У своєму повідомленні на платформі X, Бутерін запропонував знизити поріг для стейкінгу з 32 ETH до 16 ETH або 24 ETH. Водночас розробник пропонує врівноважити це підвищенням вимог до пропускної здатності.

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За матеріалами: Finbold.