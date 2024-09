Віталік Бутерін пояснив, чому продав 950 ETH на суму $2,28 млн

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін розкрив причину поточного розпродажу ETH у відповідь на занепокоєння спільноти. Повідомлялося, що Бутерін загалом продав 190 ETH

Vitalik.eth, гаманець, пов’язаний з Віталіком Бутеріним, продовжує продавати Ethereum, що викликає занепокоєння з приводу поточної ліквідації. Цей гаманець отримав від Бутеріна 3800 ETH на загальну суму близько $10 млн і продав 950 ETH (на суму $2,28 млн) за середньою ціною $2 396.

Разом з Бутеріним свої ETH продає й Ethereum Foundation. Останні події в мережі свідчать про те, що адреса vitalik.eth перемістила USDC, отримані від ліквідації ETH, на платформу Aave. Згідно з останніми даними, Віталік Бутерін перевів на платформу Aave 2 851 токен на загальну суму $6,73 млн.

Додаткові продажі ETH, проведені групою Metalpha, викликали занепокоєння щодо падіння ціни Ethereum нижче $2 000.

vitalik.eth(@VitalikButerin) deposited the 2.27M $USDC obtained from selling 950 $ETH in the past 2 weeks into #Aave 3 hours ago.#Vitalik also deposited 2,851 $ETH($6.73M) into #Aave.https://t.co/UEX85tYFwW pic.twitter.com/7SVFHjnAOT

— Lookonchain (@lookonchain) September 12, 2024