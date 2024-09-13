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Віталік Бутерін пояснив, чому продав 950 ETH на суму $2,28 млн

13.09.2024 10:20
Олеся Крамаренко
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Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін розкрив причину поточного розпродажу ETH у відповідь на занепокоєння спільноти. Повідомлялося, що Бутерін загалом продав 190 ETH

Віталік Бутерін пояснив, чому продав 950 ETH на суму $2,28 млн

Фото: instagram.com/founder.ethereum

Vitalik.eth, гаманець, пов’язаний з Віталіком Бутеріним, продовжує продавати Ethereum, що викликає занепокоєння з приводу поточної ліквідації. Цей гаманець отримав від Бутеріна 3800 ETH на загальну суму близько $10 млн і продав 950 ETH (на суму $2,28 млн) за середньою ціною $2 396.

Разом з Бутеріним свої ETH продає й Ethereum Foundation. Останні події в мережі свідчать про те, що адреса vitalik.eth перемістила USDC, отримані від ліквідації ETH, на платформу Aave. Згідно з останніми даними, Віталік Бутерін перевів на платформу Aave 2 851 токен на загальну суму $6,73 млн.

Додаткові продажі ETH, проведені групою Metalpha, викликали занепокоєння щодо падіння ціни Ethereum нижче $2 000.

У відповідь на запитання підписників про те, що відбувається, Бутерін зазначив, що продаж був спровокований автоматичним ордером cowswap twap, який був встановлений ще 29 серпня. І це був останній.

В Ethereum з’являться жорсткіші критерії для згадок про L2

Співзасновник Ethereum заявив, що з 2025 року він буде публічно згадувати тільки ті рішення рівня 2 (L2), які досягли «Stage 1» або вище в розробці. Він також підкреслив, що критерії будуть застосовуватися універсально, незалежно від будь-яких особистих інвестицій або зв’язків з проєктом.

Крім того, у своїй заяві Бутерін повідомив, що кілька команд з ролапів з нульовим розголошенням зосереджені на тому, щоб досягти Stage 1 до кінця цього року.

Бутерін висловив ентузіазм щодо досягнутого прогресу, але наголосив на важливості дотримання заходів безпеки. Крім того, він застеріг від видалення «навчальних коліс» до тих пір, поки системи доказу не стануть повністю надійними.

Віталік Бутерін зазначив, що Stage 1 є ключовим етапом, на якому поріг у 75% голосів членів ради є необхідним для подолання системи доказування, і що принаймні 26% членів ради мають бути незалежними від команди, що відповідає за ролап.

Нагадаємо, що Бутерін має значні активи в ETH, які станом на червень 2024 року наблизили його статки до $1 млрд. Водночас він заявив, що приблизно з 2018 року не торгував Ethereum для особистої вигоди.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: BlockchainКриптовалютиСвітНовини
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