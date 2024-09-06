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Віталік Бутерін розповів на що витрачає свої гроші

06.09.2024 20:10
Олеся Крамаренко
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Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін розповів на що спрямовує доходи з наявних у нього криптоактивів

Віталік Бутерін розповів на що витрачає свої гроші

Фото: youtube.com

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін відповів на припущення та чутки про те, що він заробив мільйони доларів на продажі криптовалюти ефір (ETH). Бутерін підкреслив, що продав свої активи ETH лише для підтримки різних криптовалютних та благодійних проєктів.

Бутерін не продавав ETH з 2018 року

30 серпня користувач X звинуватив творця Ethereum Віталіка Бутеріна в тому, що він продав Ефір на суму понад $2 млн незабаром після того, як поділився оптимістичним постом. Дійсно, аналітична фірма Lookonchain виявила, що того дня Бутерін перевів 800 ETH (вартістю $2,01 млн) на гаманець з мультипідписом. Пізніше ця адреса одержувача обміняла 190 ETH на 477 000 USDC.

Lookonchain також повідомила, що 9 серпня засновник Ethereum перевів 3 000 ETH (на суму $8,04 млн) на ту ж саму адресу з мультипідписом. Ці перекази призвели до припущень, що Бутерін скидав свої запаси Ефіру для отримання прибутку, особливо зважаючи на те, що друга за величиною криптовалюта на ринку зросла на понад 175% з мінімуму свого циклу у $880 у 2022 році.

Інший член криптоспільноти зауважив, що Бутерін накопичував свої токени ETH останні сім років, і заслуговує на те, щоб отримати прибуток, продавши їх.

Сам Бутерін стверджує, що з 2018 року він не продав жодного ETH для особистого прибутку. Замість цього він спрямовує кошти, отримані від будь-яких продажів, на численні проєкти, які він вважає цінними, як в рамках екосистеми Ethereum, так і в сенсі благодійності.

Запаси ETH Бутеріна

Близько трьох років тому Віталік розповів, що весь його запас Ефіру походить з домайнінгового періоду Ethereum. Для тих, хто не знає, 11,9 мільйона токенів ETH, що становить приблизно 10% від загальної пропозиції мережі, були зарезервовані для перших учасників проєкту в мережі Ethereum. Серед цих ранніх учасників –

Бутерін, який отримав 700 000 ETH як винагороду за свою роботу.
Згідно з даними блокчейн-трекера Arkham Intelligence, наразі Бутерін володіє близько 240 000 ETH (що оцінюється приблизно в $1,06 млрд). Про те, скільки заробляє Віталік Бутерін, ми писали раніше.

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За матеріалами cryptorank.io

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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