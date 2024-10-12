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Топ-3 криптовалюти, до яких спостерігається аномально високий рівень інтересу

12.10.2024 12:00
Олеся Крамаренко
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Дізнайтеся, чому саме ці цифрові активи останнім часом перебувають в центрі уваги криптоспільноти

Топ-3 криптовалюти, до яких спостерігається аномально високий рівень інтересу

Фото: freepik.com, pngarts.com

Згідно з даними криптоаналітичної платформи Santiment, на початку тижня криптовалютою, до якої спостерігався «аномально високий рівень» інтересу трейдерів, став Біткоїн (BTC). Провідний цифровий актив очолив дискусії в соціальних мережах завдяки постійному оптимізму серед членів спільноти та аналітиків, які вважають, що «Uptober» стане початком потенційного бичачого зростання.

«Також зростає інституційний інтерес до Біткоїна, особливо в очікуванні подальших спотових ETF», — додали в компанії.

Минулого тижня BTC зазнав підвищеної волатильності, впавши до $60 000 на початку жовтня, а потім піднявшись майже до $64 000. На момент написання матеріалу він торгується на рівні близько $61 200. Різкі злети та падіння можуть стати ще однією темою для обговорення.

Другою найбільш обговорюваною криптовалютою є вірусний мемкоїн Neiro (NEIRO). 7 жовтня його ціна досягла історичного максимуму, а ринкова капіталізація наблизилася до $800 млн. Наразі NEIRO є дев’ятим за величиною мемкоїном, що є значним досягненням для активу, який побачив світ приблизно два місяці тому.

За словами Santiment, в його екосистему нещодавно увійшли кити, які обмінювали токени PEPE, що свідчить про «зростаючий інтерес та інвестиції».

Замикає трійку лідерів нативний токен Bitget — BGB. Найбільше дискусій навколо токена було пов’язано з його 50-% падінням ціни цього тижня. В результаті ціна токена впала з $1,14 до $0,64 перед тим, як увійти в режим відновлення.

Біржа заявила, що несподівана волатильність була викликана ринковими умовами. Вона також пообіцяла повністю компенсувати користувачам будь-які втрати активів і завершити процес вже цього тижня.

“Безпека активів користувачів завжди є пріоритетом для Bitget, і ми продовжимо оптимізувати рівні маржинальних позицій, заходи з управління ризиками та механізми ліквідації, щоб забезпечити більш безпечне і стабільне торгове середовище для вас. Ми просимо вибачення за будь-які незручності», — підсумували в компанії.

Раніше ми писали про топ-3 альткоїни, за якими варто стежити через майбутнє ралі.

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За матеріалами CryptoPotato

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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