Топ-3 криптовалюти, до яких спостерігається аномально високий рівень інтересу

Дізнайтеся, чому саме ці цифрові активи останнім часом перебувають в центрі уваги криптоспільноти

Згідно з даними криптоаналітичної платформи Santiment, на початку тижня криптовалютою, до якої спостерігався «аномально високий рівень» інтересу трейдерів, став Біткоїн (BTC). Провідний цифровий актив очолив дискусії в соціальних мережах завдяки постійному оптимізму серед членів спільноти та аналітиків, які вважають, що «Uptober» стане початком потенційного бичачого зростання.

Минулого тижня BTC зазнав підвищеної волатильності, впавши до $60 000 на початку жовтня, а потім піднявшись майже до $64 000. На момент написання матеріалу він торгується на рівні близько $61 200. Різкі злети та падіння можуть стати ще однією темою для обговорення.

🗣️ The top cryptocurrencies seeing abnormally high levels of trader interest to start the week include:

🪙 @bitcoin $BTC: Analysts and community members continue their optimism about “Uptober” and the potential for a bull run in 2024. There is also a growing institutional… pic.twitter.com/B0gnx4ENuC

— Santiment (@santimentfeed) October 7, 2024