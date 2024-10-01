3 альткоїни, які можуть перетворити $100 на $1000 у жовтні

Хоча вересень розпочався важко для фондових та криптовалютних інвесторів, третя декада місяця була значно оптимістичнішою. Далі ми розглянемо три монети, які можуть принести суттєвий прибуток у жовтні

Багато факторів натякають на те, що традиційно сильний десятий місяць року знову запропонує крипторинку сильний потенціал для зростання. Одним з таких факторів є рекордне зростання ринкової капіталізації Tether (USDT), що свідчить про те, що трейдери накопичують стейблкоїн для полегшення транзакцій з цифровими активами.

Cardano (ADA)

Після періоду спаду та бічної торгівлі після березневих максимумів, Cardano (ADA), схоже, готовий скористатися всіма перевагами ймовірного висхідного імпульсу в жовтні.

Після падіння на 32% за останні шість місяців, доля ADA змінилася, і за останні 30 днів криптовалюта зросла на 10,53% до своєї ціни на момент написання матеріалу на рівні $0,39.

Технічний аналіз, заснований в основному на показниках осцилятора та ковзної середньої (MA) , отриманих з TradingView, також сприятливий для токена, оскільки він оцінює його як «купувати» при аналізі останніх 24 годин на ринку.

Будь-яке майбутнє ралі ADA ґрунтуватиметься на тривалому зростанні криптовалютної екосистеми, у результаті якого в мережі було створено понад 70 000 нових смарт-контрактів.

З точки зору масштабу, ралі Кардано може призвести до злету токена до $5, оскільки його тижнева логарифмічна ковзна середня конвергенція-дивергенція (1W LMACD) — особливо вирішальний сигнал — сформувала бичачий патерн вже 24 вересня.

Uniswap (UNI)

Як і багато інших альткоінів, Uniswap (UNI) нещодавно почав позиціонувати себе для ймовірного «жовтневого» ралі.

Після зростання у першому кварталі 2024 року, а потім падіння на 31,36% за останні шість місяців, UNI виріс майже на 30% за останні 30 днів і піднявся на 13,72% за останній тиждень торгів до своєї ціни на момент написання матеріалу в $7,63.

Технічний аналіз, заснований на даних крипторинку за останні 24 години і вимірюванні осциляторів і ковзних середніх, також є сприятливим для токена. Якщо бути точним, то Uniwap може похвалитися загальним рейтингом «купувати», згідно з даними, отриманими з TradingView від Finbold 30 вересня.

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Поточний і, ймовірно, майбутній висхідний тренд ґрунтується на багатомісячних розробках, включаючи липневе оновлення UniswapX, яке значно збільшило видобувну вартість (MEV), одночасно підвищивши швидкість котирування і виконання угод, а також вересневий стандартний накопичувач ERC-7683 .

Shiba Inu (SHIB)

Досі не було жодного великого ралі або бичачого циклу на крипторинку, який би не включав мем-монети, і Shiba Inu (SHIB), як одна з найвідоміших таких криптовалют, має всі шанси отримати вигоду від жовтневого бичачого тренду.

Хоча новіші та менші мем-монети, ймовірно, можуть мати більший потенціал, ніж такі відомі токени, як SHIB, вони також несуть набагато більший ризик. Вони не мають перевіреного послужного списку та схильні до інсайдерської торгівлі та маніпуляцій.

Будучи значно нижчим за максимуми 2024 року, але перебуваючи у висхідному тренді, який побачив 32,89% 30-денного зростання до $0,00001847 — SHIB має значний імпульс і простір для зростання.

Нагадаємо, що перед купівлею таких ризикових активів, як криптовалюти, варто провести детальний аналіз ринку (самостійно, або звернутися до експертів-консультантів).

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