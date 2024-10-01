3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Попереду ще один напружений тиждень в економічному календарі Сполучених Штатів. Настає жовтень, і ось-ось розпочнуться торги в четвертому кварталі

Більшість криптовалют помітно впала під час ранкових торгів в Азії в понеділок вранці, і на те, наскільки вони знизяться надалі, можуть вплинути економічні події, що відбудуться в США на початку жовтня.

Впродовж цього тижня відбудеться одинадцять виступів спікерів Федеральної резервної системи, а також буде опублікована низка економічних даних, які можуть визначити ситуацію в останньому кварталі 2024 року.

Економічні події з 1 по 4 жовтня

На цьому тижні, коли вийдуть дані по зайнятості, можуть стати трохи зрозумілішими й перспективи чергового зниження відсоткової ставки в листопаді. А ось вересневий індекс ділової активності у виробничому секторі від ISM буде опублікований сьогодні.

Ці дані показують умови ведення бізнесу у виробничому секторі США, що є важливим індикатором загальноекономічної ситуації в країні. Індекси ділової активності у виробничому секторі є провідними індикаторами для оцінки стану економіки та допомагають передбачити зміну економічних тенденцій.

У вівторок та середу вийдуть два звіти по зайнятості, а в четвер будуть опубліковані дані по первинних заявках на допомогу з безробіття. У четвер також вийде вересневий звіт ISM Services PMI, який показує умови ведення бізнесу в секторі послуг, на який припадає понад 70% ВВП США.

Наприкінці тижня опублікують вересневий звіт по зайнятості, який, як очікується, покаже здоровий ринок праці. П’ятничні звіти по зайнятості в несільськогосподарському секторі та безробіттю покажуть кількість нових робочих місць, створених протягом попереднього місяця, а також відсоток людей, які активно шукають роботу.

Key Events This Week: 1. Fed Chair Powell Speaks – Monday 2. September ISM Manufacturing data – Tuesday 3. JOLTs Jobs data – Tuesday 4. ADP Nonfarm Employment data – Wednesday 5. October OPEC Meeting – Wednesday 6. Initial Jobless Claims – Thursday 7. September Jobs Report… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 29, 2024

Центральний банк США пильно стежить за даними про зайнятість, оскільки враховує зміни на ринку праці при визначенні своїх стратегічних рішень.

«Ми очікуємо на сильні показники зайнятості в несільськогосподарському секторі за вересень, що може навіть відродити розмови про “відсутність приземлення” економіки США», — коментують аналітики Bloomberg.

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За матеріалами: CryptoPotato.