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3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

01.10.2024 11:00
Олеся Крамаренко
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Попереду ще один напружений тиждень в економічному календарі Сполучених Штатів. Настає жовтень, і ось-ось розпочнуться торги в четвертому кварталі

3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Фото: freepik.com, pngwing.com

Більшість криптовалют помітно впала під час ранкових торгів в Азії в понеділок вранці, і на те, наскільки вони знизяться надалі, можуть вплинути економічні події, що відбудуться в США на початку жовтня.

Впродовж цього тижня відбудеться одинадцять виступів спікерів Федеральної резервної системи, а також буде опублікована низка економічних даних, які можуть визначити ситуацію в останньому кварталі 2024 року.

Економічні події з 1 по 4 жовтня

На цьому тижні, коли вийдуть дані по зайнятості, можуть стати трохи зрозумілішими й перспективи чергового зниження відсоткової ставки в листопаді. А ось вересневий індекс ділової активності у виробничому секторі від ISM буде опублікований сьогодні.

Ці дані показують умови ведення бізнесу у виробничому секторі США, що є важливим індикатором загальноекономічної ситуації в країні. Індекси ділової активності у виробничому секторі є провідними індикаторами для оцінки стану економіки та допомагають передбачити зміну економічних тенденцій.

У вівторок та середу вийдуть два звіти по зайнятості, а в четвер будуть опубліковані дані по первинних заявках на допомогу з безробіття. У четвер також вийде вересневий звіт ISM Services PMI, який показує умови ведення бізнесу в секторі послуг, на який припадає понад 70% ВВП США.

Наприкінці тижня опублікують вересневий звіт по зайнятості, який, як очікується, покаже здоровий ринок праці. П’ятничні звіти по зайнятості в несільськогосподарському секторі та безробіттю покажуть кількість нових робочих місць, створених протягом попереднього місяця, а також відсоток людей, які активно шукають роботу.

Центральний банк США пильно стежить за даними про зайнятість, оскільки враховує зміни на ринку праці при визначенні своїх стратегічних рішень.

«Ми очікуємо на сильні показники зайнятості в несільськогосподарському секторі за вересень, що може навіть відродити розмови про “відсутність приземлення” економіки США», — коментують аналітики Bloomberg.

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За матеріалами: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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