3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Попереду ще один напружений тиждень в економічному календарі Сполучених Штатів. Настає жовтень, і ось-ось розпочнуться торги в четвертому кварталі
Більшість криптовалют помітно впала під час ранкових торгів в Азії в понеділок вранці, і на те, наскільки вони знизяться надалі, можуть вплинути економічні події, що відбудуться в США на початку жовтня.
Впродовж цього тижня відбудеться одинадцять виступів спікерів Федеральної резервної системи, а також буде опублікована низка економічних даних, які можуть визначити ситуацію в останньому кварталі 2024 року.
Економічні події з 1 по 4 жовтня
На цьому тижні, коли вийдуть дані по зайнятості, можуть стати трохи зрозумілішими й перспективи чергового зниження відсоткової ставки в листопаді. А ось вересневий індекс ділової активності у виробничому секторі від ISM буде опублікований сьогодні.
Ці дані показують умови ведення бізнесу у виробничому секторі США, що є важливим індикатором загальноекономічної ситуації в країні. Індекси ділової активності у виробничому секторі є провідними індикаторами для оцінки стану економіки та допомагають передбачити зміну економічних тенденцій.
У вівторок та середу вийдуть два звіти по зайнятості, а в четвер будуть опубліковані дані по первинних заявках на допомогу з безробіття. У четвер також вийде вересневий звіт ISM Services PMI, який показує умови ведення бізнесу в секторі послуг, на який припадає понад 70% ВВП США.
Наприкінці тижня опублікують вересневий звіт по зайнятості, який, як очікується, покаже здоровий ринок праці. П’ятничні звіти по зайнятості в несільськогосподарському секторі та безробіттю покажуть кількість нових робочих місць, створених протягом попереднього місяця, а також відсоток людей, які активно шукають роботу.
Key Events This Week:
1. Fed Chair Powell Speaks – Monday
2. September ISM Manufacturing data – Tuesday
3. JOLTs Jobs data – Tuesday
4. ADP Nonfarm Employment data – Wednesday
5. October OPEC Meeting – Wednesday
6. Initial Jobless Claims – Thursday
7. September Jobs Report…
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 29, 2024
Центральний банк США пильно стежить за даними про зайнятість, оскільки враховує зміни на ринку праці при визначенні своїх стратегічних рішень.
«Ми очікуємо на сильні показники зайнятості в несільськогосподарському секторі за вересень, що може навіть відродити розмови про “відсутність приземлення” економіки США», — коментують аналітики Bloomberg.
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За матеріалами: CryptoPotato.