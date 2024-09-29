4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

З наближенням жовтня 2024 року багато інвесторів уважно стежать за постійно мінливим криптовалютним ринком, де інновації та зростання відбуваються з блискавичною швидкістю

Численні проєкти розширюють межі криптопростору, і може знадобитися час, щоб визначити, які з них витримають випробування часом.

Ripple (XRP)

Нативний токен Ripple, XRP, наразі коштує $0,52 з ринковою капіталізацією $27,3 млрд, що робить його однією з найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією. Ripple відома тим, що революціонізувала транскордонні платежі та забезпечує швидші та економічно ефективніші транзакції, ніж традиційні банківські системи.

Послуга «Ліквідність на вимогу» (ODL) від Ripple дозволяє фінансовим установам здійснювати платежі в реальному часі без попереднього фінансування, знижуючи витрати. Станом на 2024 рік Ripple обробила мільярди переказів і співпрацює з понад 300 установами. Водночас компанія стикається з викликами, зокрема судом із SEC щодо статусу XRP, хоча деякі судові перемоги зміцнили довіру інвесторів.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) — це високопродуктивна блокчейн-платформа з ринковою капіталізацією $3,7 млрд. Відома своєю вражаючою масштабованістю, Avalanche може обробляти 4 500 транзакцій в секунду (TPS), що робить її одним з найшвидших доступних блокчейнів.

Унікальні підмережі платформи дозволяють розробникам створювати кастомізовані блокчейни в екосистемі, додаючи їй гнучкості та привабливості. З загальним обсягом заблокованої вартості (TVL) понад $10 млрд в екосистемі DeFi, Avalanche продовжує набирати обертів. Однак вона стикається з сильною конкуренцією з боку інших блокчейн-платформ, таких як Ethereum і Solana.

Цікаве по темі: Visa допоможе банкам випускати власні токени, забезпечені фіатом

Біткоїн (BTC)

Біткоїн (BTC) залишається найбільш домінуючою криптовалютою, наразі його ринкова капіталізація становить $1,2 трлн. З моменту свого створення у 2009 році таємничим Сатоші Накамото, Біткоїн став провідним сховищем цінності та цифрової валюти. Однак, механізм консенсусу, що підтверджує працездатність Біткоїна, викликав критику через його енергоспоживання та проблеми з масштабуванням.

Незважаючи на ці проблеми, Біткоїн все ще займає понад 57% від загальної частки крипторинку, а інституційний інтерес до нього, особливо до біткоїн-ETF, продовжує зростати. Роль Біткоїна як засобу захисту від інфляції та його децентралізована природа роблять його наріжним каменем криптовалютного ринку.

Solana (SOL)

Solana (SOL) з ринковою капіталізацією $65,4 млрд — це швидкозростаючий блокчейн, покликаний конкурувати з Ethereum у сферах децентралізованих додатків (dApps), невзаємозамінних токенів (NFT) і децентралізованих фінансів (DeFi).

Гібридний консенсус з підтвердженням частки і підтвердженням історії дозволяє здійснювати 65 000 транзакцій в секунду (TPS), що робить його значно швидшим і дешевшим, ніж у багатьох конкурентів. Однак Solana зіткнулася з нестабільністю мережі, з численними відключеннями з 2022 року, в тому числі 19-годинним простоєм на початку 2023 року. Незважаючи на ці проблеми, потенціал Solana як «вбивці Ethereum» робить її надійною інвестицією для тих, хто шукає високошвидкісні блокчейн-рішення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив

Як підготуватися до найбільшої фінансової кризи в історії — Кійосакі

PayPal дозволив бізнесу операції з криптовалютою

За матеріалами: TechPoint.