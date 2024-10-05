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Топ-3 альткоїни, за якими варто стежити через майбутнє ралі: Santiment

05.10.2024 14:00
Олеся Крамаренко
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В Santiment розповіли, які альткоїни наразі переживають фундаментальний розвиток, а також інституційний інтерес до них

Топ-3 альткоїни, за якими варто стежити через майбутнє ралі: Santiment

Фото: freepik.com

На тлі загальної корекції ринку альткоїни зіткнулися з великим падінням: Ethereum (ETH) та інші провідні альткоїни впали на 10-15% за останній тиждень. Однак аналіз Santiment показує, що три альткоїни можуть зробити значні зрушення вперед на тлі фундаментальних змін та інституційного інтересу.

Три альткоїни, на які варто звернути увагу

Першою великою криптовалютою, про яку згадує Santiment, є Aptos. Днями Aptos Labs зробила агресивний крок до розширення на японському ринку Web 3, придбавши HashPalette. Включаючи блокчейн Palette, широко відомий завдяки своєму впровадженню в Японії, Aptos прагне з’єднати традиційну технологію з новим простором Web3.

Крім того, ончейн Державного грошового фонду США буде використовувати блокчейн Aptos. Згідно з останнім звітом CoinGape, ціна APT може зрости до $20 на тлі високої активності мережі.

Другий альткоїн, щодо якого Santiment налаштований бичаче, — це Chainlink (LINK). Постачальник послуг оракула нещодавно співпрацював з платформою SWFIT, щоб встановити інтероперабельність з TradFi. Крім того, Santiment повідомив, що успішні випробування продемонстрували, що протокол міжмережевої взаємодії (CCIP) Chainlink ефективно з’єднує кілька блокчейн-мереж для фінансових установ.

Третій альткоїн, про який говорить Santiment, — це нативна криптовалюта Ripple XRP. Соціальні настрої навколо XRP значно зросли на тлі таких ключових подій, як подача Bitwise заявки на спотовий біржовий фонд XRP ETF на цьому тижні. З іншого боку, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вирішила подати апеляцію на рішення суду за позовом щодо XRP. Новина про апеляцію вже призвела до падіння ціни XRP на 15%, до $0,52.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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