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Monochrome запускає перший у світі Ethereum ETF з викупом у натуральній формі

14.10.2024 13:00
Олеся Крамаренко
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Monochrome Ethereum ETF (IETH) пропонує знижені податкові зобов’язання для довгострокових інвесторів, а також можливість викупу в натуральній формі

Monochrome запускає перший у світі Ethereum ETF з викупом у натуральній формі

Фото: pexels.com

Попри низький попит на спотові Ether ETF в США протягом перших трьох місяців, австралійська компанія Monochrome Asset Management готується до аналогічного релізу на батьківщині. Цікаво, що Monochrome Ethereum ETF має родзинку, яка може відродити попит на цей інвестиційний продукт.

Monochrome Ethereum ETF запускається на Cboe

Біржовий фонд Monochrome Ethereum (IETH) почне торги в понеділок, 14 жовтня, на австралійській біржі Cboe. Запуск відбувається через чотири місяці після того, як керуючий активами представив австралійським інвесторам свій спотовий Біткоїн-ETF в червні цього року.

На відміну від Ether ETF в США, Monochrome Ethereum ETF позиціонує себе як перший у світі Ether ETF, який пропонує можливість викупу в натуральній формі. Генеральний директор Monochrome Джефф Ю заявив, що ця функція може забезпечити більшу податкову ефективність для інвесторів.

Ethereum ETF від Monochrome має структуру трасту з подвійним доступом, яка спрямована на уникнення податкових подій з приросту капіталу для довгострокових власників криптовалют. Ця інноваційна структура дозволяє учасникам переводити Ethereum до ETF без зміни юридичної або бенефіціарної власності. Таким чином, це допомагає інвесторам уникнути негайних податкових зобов’язань, пов’язаних із приростом капіталу.

Крім того, ця нова структура від Monochrome надасть інвесторам абсолютне право на виділені їм Ethereum. В результаті, будь-які дії з боку довіреної особи вважатимуться діями від імені інвестора, що дозволяє уникнути сплати податку на приріст капіталу під час передачі або викупу, доки право власності залишається незмінним. Monochrome підкреслює, що ця особливість вигідно відрізняє його Ethereum ETF від аналогів на ринку США.

Де купити Monochrome Ethereum ETF (IETH)

Monochrome Ethereum ETF (IETH) буде доступний через більшість австралійських брокерських платформ і підтримуватиме перекази з криптобірж, децентралізованих гаманців і гаманців холодного зберігання.

Крім того, IETH також передбачає комісію за управління в розмірі 0,5%, знижену до 0,21% для акредитованих радників. Таким чином, ця структура комісійних вирівнює її з американськими конкурентами, які пропонують комісійні в середньому від 0,20% до 0,25%.

Monochrome залучила провідних гравців ринку, таких як BitGo і Gemini, для забезпечення криптозберігання для IETH. State Street Australia буде адміністратором фонду для ETF.

Раніше ми писали про те, що SEC відклала рішення по опціонах на Ethereum-ETF від BlackRock.

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За матеріалами CoinGape

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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