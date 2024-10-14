Китайські вчені навчилися зламувати криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп'ютера

Китайські дослідники, які використовують квантовий комп’ютер, стверджують, що зламали алгоритми шифрування, які використовуються в банківській справі та криптовалюті

Дослідники Шанхайського університету на чолі з Ван Чао заявляють, що вони використали квантовий комп’ютер, розроблений канадською компанією D-Wave Systems, для зламу алгоритмів Present, Gift-64 і Rectangle, які підтримують структуру мереж заміщення-перестановки (SPN), що є основою для передових стандартів шифрування (AES), що широко використовуються для шифрування криптовалютних гаманців.

Хоча AES-256 вважається одним з найбезпечніших стандартів шифрування, квантові комп’ютери незабаром можуть становити загрозу, а їх прорив може серйозно підірвати давні механізми захисту паролем.

У статті Ванга описано, що метод квантового відпалу, який вони використовували, схожий на алгоритм штучного інтелекту, здатний оптимізувати рішення в глобальному масштабі.

Традиційні алгоритми досліджують кожен шлях, але квантове тунелювання передбачає проходження частинок крізь бар’єри, а не над ними, що дозволяє квантовому комп’ютеру знаходити найнижчу точку більш ефективно, оминаючи перешкоди, які стандартним методам зазвичай важко відтворити.

«Це перший випадок, коли справжній квантовий комп’ютер створив реальну і суттєву загрозу для декількох повномасштабних SPN-структурованих алгоритмів, які використовуються сьогодні», — зазначає команда Ванга.

Квантові обчислення були довгоочікуваною точкою перелому для криптоіндустрії. Комп’ютери, здатні зламувати шифрування, можуть зробити кошти користувачів доступними для злодіїв у великих обсягах і з великою швидкістю.

Нагадаємо, що Віталік Бутерін вже розповів про стратегію Ethereum проти квантових атак.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами cointelegraph.com