close-btn
PaySpaceMagazine

4 події, що можуть вплинути на ціну Біткоїна цього тижня

14.10.2024 11:20
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Попереду ще один насичений тиждень в економічному календарі Сполучених Штатів з великою кількістю звітів і низкою виступів представників Федеральної резервної системи

4 події, що можуть вплинути на ціну Біткоїна цього тижня

Фото: pexels.com

На вихідних крипторинки залишалися в обмеженому діапазоні, волатильність знизилася, але це може змінитися.
Цього тижня публікуються звіти з роздрібних продажів і виробництва. Вони часто використовуються як індикатори економічних умов і потенційних змін в інфляційних тенденціях.

«Зараз у центрі уваги ФРС, вибори, геополітична напруженість та прибутки», — коментує Kobeissi Letter.

Минулого тижня індекс споживчих цін виявився дещо вищим, ніж очікувалось, разом зі зростанням кількості заявок на допомогу з безробіття, що посилило сумніви інвесторів щодо напрямку розвитку американської економіки.

Окрім того, протокол засідання FOMC показав, що більшість членів комітету підтримали зниження ставки на 0,5%, і зараз ринки оцінюють зниження відсоткової ставки на 0,25% в листопаді.

Економічні події з 14 по 18 жовтня

У четвер буде опублікований вересневий звіт про роздрібні продажі, який надає інформацію про кількість грошей, яку витрачають споживачі. Це також провідний індикатор здоров’я економіки та інфляційних факторів з боку попиту.

Однак Global Markets Investor попередив, що з урахуванням інфляції роздрібні продажі знижуються вже п’ять місяців поспіль і з квітня 2022 року скоротилися приблизно на 3%.

У четвер також виходить вересневий звіт з промислового виробництва. Ці дані показують обсяг виробництва в таких галузях промисловості США, як переробна, гірничодобувна та комунальна, а також є провідним індикатором економічного зростання.

Довіра будівельників до ринку житла також на часі цього тижня, оскільки в п’ятницю вийдуть звіти щодо ринку житла.

Цього тижня з промовами виступатимуть кілька посадовців ФРС, починаючи з Крістофера Уоллера в понеділок. У вівторок президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі та член правління ФРС Адріана Куглер також виступлять з промовами.
Крім того, великі банки, включаючи Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup та інші провідні фінансові компанії, повинні відзвітувати про свої прибутки на цьому тижні.

Перспективи крипторинку

В понеділок вранці на початку торгів в Азії Біткоїн перевищив позначку в $64 000. Актив залишається в межах свого семимісячного бокового каналу і на цей час знаходиться близько до його середини.

Ethereum торгувався в ще вужчому діапазоні навколо рівня $2 460, але в понеділок вранці він досяг $2 500, слідуючи за флагманом. Більшість альткоїнів вранці в понеділок були в плюсі, хоча зростання було мінімальним, оскільки консолідація продовжувалась.

Раніше ми писали про 5 головних наслідків зниження ставки ФРС США для ринку криптовалют.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Monochrome запускає перший у світі Ethereum ETF з викупом у натуральній формі 14.10.2024

Monochrome запускає перший у світі Ethereum ETF з викупом у натуральній формі
3 причини, чому Біткоїн може відскочити цього місяця 13.10.2024

3 причини, чому Біткоїн може відскочити цього місяця
Скільки б ви отримали, якби купили Біткоїн на $1000, коли його назвали «марним» 13.10.2024

Скільки б ви отримали, якби купили Біткоїн на $1000, коли його назвали «марним»
Топ-3 криптовалюти, до яких спостерігається аномально високий рівень інтересу 12.10.2024

Топ-3 криптовалюти, до яких спостерігається аномально високий рівень інтересу
4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні 11.10.2024

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні
Як криптотрейдер перетворив $16 000 на $18 млн: ключі до успіху 11.10.2024

Як криптотрейдер перетворив $16 000 на $18 млн: ключі до успіху
Вибір редакції
Всі
Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика
ТОП статей 11.10.2024

Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика

 «Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
ТОП статей 10.10.2024

«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
Останні новини
Сьогодні  13:00

Monochrome запускає перший у світі Ethereum ETF з викупом у натуральній формі

 Сьогодні  12:10

Через які бізнеси в Україні росіяни виводять свої гроші — Опендатабот

 Сьогодні  11:20

4 події, що можуть вплинути на ціну Біткоїна цього тижня

 Сьогодні  10:30

Міноборони анонсувало нові функції в застосунку Армія+

 Сьогодні  9:57

Бездепозитний бонус 100+100 грн за реєстрацію в ChampionCasino — які його особливості та переваги

 Сьогодні  9:40

За переказами з картки на картку пильнуватимуть жорсткіше: нові вимоги НБУ

 13.10.2024  14:00

3 причини, чому Біткоїн може відскочити цього місяця

 Всі новини
credit link image