4 події, що можуть вплинути на ціну Біткоїна цього тижня

Попереду ще один насичений тиждень в економічному календарі Сполучених Штатів з великою кількістю звітів і низкою виступів представників Федеральної резервної системи

На вихідних крипторинки залишалися в обмеженому діапазоні, волатильність знизилася, але це може змінитися.

Цього тижня публікуються звіти з роздрібних продажів і виробництва. Вони часто використовуються як індикатори економічних умов і потенційних змін в інфляційних тенденціях.

«Зараз у центрі уваги ФРС, вибори, геополітична напруженість та прибутки», — коментує Kobeissi Letter.

Минулого тижня індекс споживчих цін виявився дещо вищим, ніж очікувалось, разом зі зростанням кількості заявок на допомогу з безробіття, що посилило сумніви інвесторів щодо напрямку розвитку американської економіки.

Окрім того, протокол засідання FOMC показав, що більшість членів комітету підтримали зниження ставки на 0,5%, і зараз ринки оцінюють зниження відсоткової ставки на 0,25% в листопаді.

Економічні події з 14 по 18 жовтня

У четвер буде опублікований вересневий звіт про роздрібні продажі, який надає інформацію про кількість грошей, яку витрачають споживачі. Це також провідний індикатор здоров’я економіки та інфляційних факторів з боку попиту.

Однак Global Markets Investor попередив, що з урахуванням інфляції роздрібні продажі знижуються вже п’ять місяців поспіль і з квітня 2022 року скоротилися приблизно на 3%.

У четвер також виходить вересневий звіт з промислового виробництва. Ці дані показують обсяг виробництва в таких галузях промисловості США, як переробна, гірничодобувна та комунальна, а також є провідним індикатором економічного зростання.

Довіра будівельників до ринку житла також на часі цього тижня, оскільки в п’ятницю вийдуть звіти щодо ринку житла.

Key Events This Week: 1. OPEC Monthly Report – Monday 2. September Retail Sales data – Thursday 3. Philly Fed Manufacturing data- Thursday 4. September Housing Starts data – Friday 5. Total of 11 Fed speaker events this week 6. ~10% of S&P 500 companies report earnings… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 13, 2024

Цього тижня з промовами виступатимуть кілька посадовців ФРС, починаючи з Крістофера Уоллера в понеділок. У вівторок президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі та член правління ФРС Адріана Куглер також виступлять з промовами.

Крім того, великі банки, включаючи Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup та інші провідні фінансові компанії, повинні відзвітувати про свої прибутки на цьому тижні.

Перспективи крипторинку

В понеділок вранці на початку торгів в Азії Біткоїн перевищив позначку в $64 000. Актив залишається в межах свого семимісячного бокового каналу і на цей час знаходиться близько до його середини.

Ethereum торгувався в ще вужчому діапазоні навколо рівня $2 460, але в понеділок вранці він досяг $2 500, слідуючи за флагманом. Більшість альткоїнів вранці в понеділок були в плюсі, хоча зростання було мінімальним, оскільки консолідація продовжувалась.

Раніше ми писали про 5 головних наслідків зниження ставки ФРС США для ринку криптовалют.

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За матеріалами cryptopotato.com