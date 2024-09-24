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Криптотрейдер перетворив $800 на $1,3 млн завдяки мемкоїну

24.09.2024 13:40
Ольга Деркач
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Головною особливістю поточного циклу криптовалютного ринку є неодноразовий успіх інвесторів, які прагнуть скористатися тимчасово вірусними мемами, щоб перетворити сотні доларів на тисячі, якщо не мільйони

Криптотрейдер перетворив $800 на $1,3 млн завдяки мемкоїну

Криптотрейдер перетворив $800 на $1,3 млн завдяки мемкоїну Фото: unsplash.com, pngwing.com

Останній такий успіх був досягнутий трейдером, який придбав новий мемкоїн Moo Deng (MOODENG) 10 вересня за 6 Solana (SOL), що на той час коштувало приблизно $800.

Монета швидко злетіла в ціні, як і вірусність мема, на якому вона базувалася. До 18 вересня вартість покупки зросла до $400 000, а 23 вересня вона підскочила до $1,3 млн — це означає, що початкові інвестиції збільшилися більш ніж у 1 600 разів.

1600-кратний приріст MOODENG не обійшовся без критики. Надзвичайно успішний своп був здійснений на Raydium, платформі автоматизованого маркет-мейкера (AMM), побудованій на базі Solana, напередодні того, що за звичайних обставин було б звичайним накачуванням нових токенів.

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Криптовалютна спільнота, однак, дещо неоднозначно відреагувала на пост X, в якому Arkham поділився деталями угоди. Дійсно, багато коментаторів переконані, що щасливий трейдер є інсайдером або розробником, і, незважаючи на визнання успіху маневру, заперечують проти того, щоб їх називали «трейдерами».

Як би там не було, існує безліч прикладів того, як мемкоїни стрімко зростали в ціні незабаром після їх створення. MOODENG, зокрема, з самого початку здавався благодатним ґрунтом.

Криптовалюта заснована на дитинчаті карликового бегемота з зоопарку Khao Kheow в Таїланді, який швидко став сенсацією. Частково це пов’язано з тим, що воно надзвичайно миле — а милість є однією з найкращих якостей для здобуття вірусності в інтернеті.

Зрештою, незважаючи на велику кількість успішних історій, пов’язаних зі ставкою на популярний мем, в цьому циклі також була своя частка криптовалют, які так і не змогли досягти успіху. Яскравим прикладом є цифровий актив MBAPPE, якому вдалося стерти близько $990 000 статків одного трейдера протягом однієї години.

Нагадаємо, що криптотрейдер заробив $10 млн, вклавши $1 200 у мемкоїн. Криптоінвестор вклав $1 200, щоб купити 33,062 млн TRON Bull, що принесло йому $10 млн протягом трьох днів.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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