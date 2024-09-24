Криптотрейдер перетворив $800 на $1,3 млн завдяки мемкоїну

Головною особливістю поточного циклу криптовалютного ринку є неодноразовий успіх інвесторів, які прагнуть скористатися тимчасово вірусними мемами, щоб перетворити сотні доларів на тисячі, якщо не мільйони

Останній такий успіх був досягнутий трейдером, який придбав новий мемкоїн Moo Deng (MOODENG) 10 вересня за 6 Solana (SOL), що на той час коштувало приблизно $800.

Монета швидко злетіла в ціні, як і вірусність мема, на якому вона базувалася. До 18 вересня вартість покупки зросла до $400 000, а 23 вересня вона підскочила до $1,3 млн — це означає, що початкові інвестиції збільшилися більш ніж у 1 600 разів.

1600-кратний приріст MOODENG не обійшовся без критики. Надзвичайно успішний своп був здійснений на Raydium, платформі автоматизованого маркет-мейкера (AMM), побудованій на базі Solana, напередодні того, що за звичайних обставин було б звичайним накачуванням нових токенів.

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Криптовалютна спільнота, однак, дещо неоднозначно відреагувала на пост X, в якому Arkham поділився деталями угоди. Дійсно, багато коментаторів переконані, що щасливий трейдер є інсайдером або розробником, і, незважаючи на визнання успіху маневру, заперечують проти того, щоб їх називали «трейдерами».

Як би там не було, існує безліч прикладів того, як мемкоїни стрімко зростали в ціні незабаром після їх створення. MOODENG, зокрема, з самого початку здавався благодатним ґрунтом.

Криптовалюта заснована на дитинчаті карликового бегемота з зоопарку Khao Kheow в Таїланді, який швидко став сенсацією. Частково це пов’язано з тим, що воно надзвичайно миле — а милість є однією з найкращих якостей для здобуття вірусності в інтернеті.

Зрештою, незважаючи на велику кількість успішних історій, пов’язаних зі ставкою на популярний мем, в цьому циклі також була своя частка криптовалют, які так і не змогли досягти успіху. Яскравим прикладом є цифровий актив MBAPPE, якому вдалося стерти близько $990 000 статків одного трейдера протягом однієї години.

Нагадаємо, що криптотрейдер заробив $10 млн, вклавши $1 200 у мемкоїн. Криптоінвестор вклав $1 200, щоб купити 33,062 млн TRON Bull, що принесло йому $10 млн протягом трьох днів.

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За матеріалами: Finbold.