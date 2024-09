Криптотрейдер заробив $10 млн, вклавши $1 200 у мемкоїн: про яку монету йдеться

Криптотрейдер заробив $10 млн всього за три дні, інвестувавши лише $1,2 тис в нещодавно запущений мемкоїн

Криптотрейдер, відомий як TAMr, виявив для себе великий потенціал для отримання прибутку в криптовалютах, заснованих на мемах. Здебільшого це стосується мережі TRON, оскільки багато токенів, випущених на ній, стали прибутковими для власників. Раніше такі ж тенденції спостерігалися і для мемкоїнів на основі Solana, але зараз ситуація змінилася.

Криптоінвестор вклав $1 200, щоб купити 33,062 млн TRON Bull, що принесло йому $10 млн протягом трьох днів. Аналітична платформа Arkham Intelligence розповіла про цю прибуткову інвестицію на X. Згідно з повідомленням, трейдер зробив дві інвестиції на суму $1 170, які перетворилися на $10 млн. Спочатку він купив токени BULL на суму $780 на Sunpump і ще на $390, коли Sunswap запустив токен.

This trader turned $1.2K into $10 MILLION in 3 days

TAMr was one of the first to buy TRON BULL, purchasing $780 on Sunpump. He purchased another $390 of TRON BULL once it reached Sunswap.

Within 3 days, his BULL position hit a peak of over $10 MILLION – and now has bled down to… pic.twitter.com/U7u7hq47Nw

— Arkham (@ArkhamIntel) August 30, 2024