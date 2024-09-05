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Криптотрейдер заробив $10 млн, вклавши $1 200 у мемкоїн: про яку монету йдеться

05.09.2024 16:20
Олеся Крамаренко
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Криптотрейдер заробив $10 млн всього за три дні, інвестувавши лише $1,2 тис в нещодавно запущений мемкоїн

Криптотрейдер заробив $10 млн, вклавши $1 200 у мемкоїн: про яку монету йдеться

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Криптотрейдер, відомий як TAMr, виявив для себе великий потенціал для отримання прибутку в криптовалютах, заснованих на мемах. Здебільшого це стосується мережі TRON, оскільки багато токенів, випущених на ній, стали прибутковими для власників. Раніше такі ж тенденції спостерігалися і для мемкоїнів на основі Solana, але зараз ситуація змінилася.

Криптоінвестор вклав $1 200, щоб купити 33,062 млн TRON Bull, що принесло йому $10 млн протягом трьох днів. Аналітична платформа Arkham Intelligence розповіла про цю прибуткову інвестицію на X. Згідно з повідомленням, трейдер зробив дві інвестиції на суму $1 170, які перетворилися на $10 млн. Спочатку він купив токени BULL на суму $780 на Sunpump і ще на $390, коли Sunswap запустив токен.

Sunpump — це популярний стартовий майданчик для криптовалют, заснованих на мемах. Трейдер отримав вигоду від цих ранніх тенденцій, оскільки вартість токена зросла більш ніж на 400 000 % протягом 24 годин після його запуску на Sunswap, популярній криптовалютній біржі.

Що з TRON Bull зараз?

Звіти Arkham показують, що криптотрейдер все ще володіє всіма токенами. Однак, оцінка вартості TRON Bull сильно впала. На момент написання матеріалу, активи інвестора коштують лише $2,69 млн.

TRON Bull досяг піку 28 серпня, встановивши історичний максимум в $0,1963 за CoinmarketCap. Однак це тривало недовго, оскільки волатильність взяла гору, штовхнувши ціну до найнижчого рівня в $0,07206 кілька годин тому.

Зараз ціна BULL знаходиться на рівні $0,0802 після падіння на 51% за тиждень. Ринкова капіталізація та обсяг торгів складають $84,57 млн і $1,91 млн відповідно.

Раніше ми писали про те, як криптотрейдер перетворив $29 на $125 000 за 3 хвилини.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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