close-btn
PaySpaceMagazine

Криптотрейдер за 7 годин заробив $67 000: якими монетами торгував

16.08.2024 17:40
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Криптовалютна індустрія продовжує зростати, тож інвестори знаходять можливості для отримання прибутку від ретельного планування своїх криптовалютних операцій, як показано на прикладі одного трейдера, який заробив понад $67 300 всього за сім годин

Криптотрейдер за 7 годин заробив $67 000: якими монетами торгував

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Зокрема, криптотрейдер «TEP7…T1da» витратив 5 000 TRX на суму $650, щоб придбати 6,87 млн Sundog (SUNDOG), після чого продав 4,57 млн SUNDOG за 522 840 TRX на суму $68 000, заробивши таким чином 517 849 TRX, або $67 300, згідно з даними, опублікованими Lookonchain у дописі X від 16 серпня.

Як зазначає блокчейн-аналітична платформа, ці угоди відбулися всього за сім годин, протягом яких криптотрейдер отримав 104-кратну вигоду від своїх інвестицій. Крім того, у нього залишилося 2,29 мільйона SUNDOG, що становить $76,000 нереалізованого прибутку.

Нагадаємо, що мемкоїни, такі як Sundog, набули популярності завдяки мемам і знаменитостям, хоча вони й не пропонують чіткої цінності. Серед відомих монет на основі знаменитостей — Daddy Tate Ендрю Тейта (DADDY) та Mother Iggy (MOTHER) Іггі Азалії.

Аналіз ціни Sundog

Тим часом Sundog на момент написання матеріалу торгувався за ціною $0,049769, що свідчить про значне зростання на 77,296% на його денному графіку, згідно з останніми даними, отриманими 16 серпня від Bitget, однієї з провідних криптовалютних, спотових і ф’ючерсних торгових платформ.

Зважаючи на все, цей криптотрейдер зумів отримати величезні прибутки завдяки своїм обережним діям, торгуючи вищезгаданою мем-монетою. Однак, намагаючись наслідувати його, необхідно бути вкрай обережним, оскільки такі токени можуть сильно коливатися в ціні, як це видно на прикладі поведінки Sundog.

Раніше ми писали про те, як криптотрейдер перетворив $10 тис. на $400 тис. за 10 хвилин.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами finbold.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Біткоїн впаде до $30 000 — думка провідного трейдера 16.08.2024

Біткоїн впаде до $30 000 — думка провідного трейдера
Чому криптоігри стали популярними та що це значить для інвесторів 16.08.2024

Чому криптоігри стали популярними та що це значить для інвесторів
Чи відбудеться ще один крах крипторинку на кшталт «чорного понеділка» 16.08.2024

Чи відбудеться ще один крах крипторинку на кшталт «чорного понеділка»
Revolut і Ledger розширюють криптовалютні можливості 16.08.2024

Revolut і Ledger розширюють криптовалютні можливості
Mastercard та MetaMask почали тестувати криптокартку в Європі 15.08.2024

Mastercard та MetaMask почали тестувати криптокартку в Європі
Біткоїн переживає кризу ліквідності — аналітики Kaiko 15.08.2024

Біткоїн переживає кризу ліквідності — аналітики Kaiko
Вибір редакції
Всі
Про тренди e-commerce, клієнтський досвід та плани компанії: інтерв’ю з Олегом-Жаном Даскалу, Customer Experience Officer Алло
ТОП статей 16.08.2024

Про тренди e-commerce, клієнтський досвід та плани компанії: інтерв’ю з Олегом-Жаном Даскалу, Customer Experience Officer Алло

 Експерти та бізнес закликають уряд до зваженого підходу: як уникнути посилення податкового тиску в Україні
ТОП статей 16.08.2024

Експерти та бізнес закликають уряд до зваженого підходу: як уникнути посилення податкового тиску в Україні
Останні новини
Сьогодні  19:30

Укрзалізниця з вересня продаватиме квитки по-новому

 Сьогодні  19:00

Кабмін затвердив створення системи е-Консул

 Сьогодні  18:30

Скільки заробила Lenovo за квартал: названо суму

 Сьогодні  18:00

Астероїд, який знищив динозаврів, виявився унікальним — учені

 Сьогодні  17:40

Криптотрейдер за 7 годин заробив $67 000: якими монетами торгував

 Сьогодні  17:00

SpaceX запустить в космос перший ШІ-процесор Nvidia

 Сьогодні  16:20

Які українські стартапи отримали гранти на DeepTech Scale-Up & Acceleration

 Всі новини
credit link image