Криптотрейдер за 7 годин заробив $67 000: якими монетами торгував

Криптовалютна індустрія продовжує зростати, тож інвестори знаходять можливості для отримання прибутку від ретельного планування своїх криптовалютних операцій, як показано на прикладі одного трейдера, який заробив понад $67 300 всього за сім годин

Зокрема, криптотрейдер «TEP7…T1da» витратив 5 000 TRX на суму $650, щоб придбати 6,87 млн Sundog (SUNDOG), після чого продав 4,57 млн SUNDOG за 522 840 TRX на суму $68 000, заробивши таким чином 517 849 TRX, або $67 300, згідно з даними, опублікованими Lookonchain у дописі X від 16 серпня.

Як зазначає блокчейн-аналітична платформа, ці угоди відбулися всього за сім годин, протягом яких криптотрейдер отримав 104-кратну вигоду від своїх інвестицій. Крім того, у нього залишилося 2,29 мільйона SUNDOG, що становить $76,000 нереалізованого прибутку.

