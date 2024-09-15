Криптотрейдер перетворив $80 тис. на $1,2 млн завдяки мемкоїну

Оскільки мемкоїни історично мають репутацію високо волатильних, хороша торгова стратегія, така як раннє інвестування, може принести значні прибутки, особливо якщо інвестори вміють правильно вибирати час для фіксації прибутку

Наприклад, ця тенденція простежується в доходах трейдера, який перетворив інвестиції в розмірі близько $80 000 на колосальні $1,2 млн.

Подробиці цієї операції, опубліковані платформою блокчейн-аналізу Arkham на X 11 вересня, свідчать про те, що невідомий трейдер придбав токени Aura (AURA) на суму $80 000 незабаром після їх запуску в мережі Solana (SOL) наприкінці червня 2024 року.

Судячи з прибутковості, рання інвестиція виявилася вдалою, оскільки мемкоїн AURA стрімко зріс в ціні. На своєму піку авуари трейдера досягли $1,22 млн, коли AURA ненадовго досяг ринкової капіталізації понад $75 млн.

Однак успіх трейдера був нетривалим, оскільки волатильність ринку взяла гору. Це призвело до того, що вартість AURA різко впала, стерши майже всі прибутки. В результаті корекції портфель інвестора зменшився з $1,22 млн до $92 000, що трохи перевищує початкові інвестиції у розмірі $80 000.

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Зрозуміло, чому інвестор так рано вклався в AURA, враховуючи, що Solana стала свідком підвищеної активності мемкоїнів, запущених на платформі.

AURA, натхненна вірусним трендом TikTok, була запущена як мемкоїн з унікальним соціальним змістом. Основна увага токена зосереджена на соціальній поведінці, що дозволяє власникам здійснювати транзакції з AURA, щоб показати своє схвалення або несхвалення тієї чи іншої думки.

Токен з’явився на ринку наприкінці червня і зріс на 190%. Пік ціни AURA припав на кінець липня — $0,072. Від свого рекордного максимуму AURA впав приблизно на 86%.

Хоча трейдер втратив свій прибуток за лічені тижні, історії успіху навколо мемкоїнів продовжують з’являтися.

Нагадаємо, що криптотрейдер заробив $10 млн, вклавши $1 200 у мемкоїн. Криптотрейдер заробив $10 млн всього за три дні, інвестувавши лише $1,2 тис в нещодавно запущений мемкоїн.

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За матеріалами: Finbold.