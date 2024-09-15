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Криптотрейдер перетворив $80 тис. на $1,2 млн завдяки мемкоїну

15.09.2024 14:00
Ольга Деркач
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Оскільки мемкоїни історично мають репутацію високо волатильних, хороша торгова стратегія, така як раннє інвестування, може принести значні прибутки, особливо якщо інвестори вміють правильно вибирати час для фіксації прибутку

Криптотрейдер перетворив $80 тис. на $1,2 млн завдяки мемкоїну

Криптотрейдер перетворив $80 тис. на $1,2 млн завдяки мемкоїну Фото: pexels.com

Наприклад, ця тенденція простежується в доходах трейдера, який перетворив інвестиції в розмірі близько $80 000 на колосальні $1,2 млн.

Подробиці цієї операції, опубліковані платформою блокчейн-аналізу Arkham на X 11 вересня, свідчать про те, що невідомий трейдер придбав токени Aura (AURA) на суму $80 000 незабаром після їх запуску в мережі Solana (SOL) наприкінці червня 2024 року.

Судячи з прибутковості, рання інвестиція виявилася вдалою, оскільки мемкоїн AURA стрімко зріс в ціні. На своєму піку авуари трейдера досягли $1,22 млн, коли AURA ненадовго досяг ринкової капіталізації понад $75 млн.

Однак успіх трейдера був нетривалим, оскільки волатильність ринку взяла гору. Це призвело до того, що вартість AURA різко впала, стерши майже всі прибутки. В результаті корекції портфель інвестора зменшився з $1,22 млн до $92 000, що трохи перевищує початкові інвестиції у розмірі $80 000.

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Зрозуміло, чому інвестор так рано вклався в AURA, враховуючи, що Solana стала свідком підвищеної активності мемкоїнів, запущених на платформі.

AURA, натхненна вірусним трендом TikTok, була запущена як мемкоїн з унікальним соціальним змістом. Основна увага токена зосереджена на соціальній поведінці, що дозволяє власникам здійснювати транзакції з AURA, щоб показати своє схвалення або несхвалення тієї чи іншої думки.

Токен з’явився на ринку наприкінці червня і зріс на 190%. Пік ціни AURA припав на кінець липня — $0,072. Від свого рекордного максимуму AURA впав приблизно на 86%.

Хоча трейдер втратив свій прибуток за лічені тижні, історії успіху навколо мемкоїнів продовжують з’являтися.

Нагадаємо, що криптотрейдер заробив $10 млн, вклавши $1 200 у мемкоїн. Криптотрейдер заробив $10 млн всього за три дні, інвестувавши лише $1,2 тис в нещодавно запущений мемкоїн.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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