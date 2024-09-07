Що відбувається з криптовалютою після смерті її власника

Мало хто замислюється, але крипта, після смерті її власника, може «згоріти». Тобто родина може не отримати жодної гривні, якщо заздалегідь не підготуватися до найгіршого

За даними дослідження Ангуса Ріда, проведеного в Канаді, тільки один з чотирьох опитаних власників криптовалют поділився доступом до монет зі своїми близькими. Якщо у випадку з деякими криптобіржами отримати активи ще є шанс, то крипту на холодному гаманці більше ніхто ніколи не побачить.

За оцінками аналітиків, десятки мільярдів доларів втрачено через те, що про рахунки померлих ніхто не знає, або не має до них доступу.

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Що рекомендують фахівці?

Оскільки криптовалюта децентралізована, ті, хто має отримати активи у спадок, не можуть просто зателефонувати у фінустанову і дізнатися, чи був у померлого родича криптовалютний рахунок. Тому експерти радять, щонайменше, тримати найближчих людей в курсі про свої гаманці та рахунки, і у кращому випадку, надати доступ родичам до них після смерті. Що для цього можна зробити:

використовуйте менеджер паролів для зберігання всієї інформації про ваші фінансові рахунки, включаючи імена користувачів, паролі та приватні ключі до ваших цифрових активів. Також поділіться своїм головним паролем з людиною, якій ви довіряєте, і зберігайте його разом з вашим заповітом;

використовуйте цифровий гаманець або цифрову біржу для зберігання та управління криптовалютами. Ви можете надати доступ до свого гаманця своїй родині, або ж на біржі може бути передбачений процес управління активами на випадок смерті;

створіть і зберігайте список своїх фінансових активів і надайте доступ до нього своєму виконавцю заповіту або довіреному члену сім’ї чи другу. Не забувайте переглядати та оновлювати список щороку або щоразу, коли ви купуєте нові цифрові активи;

створіть заповіт, в якому вказуйте, як ви хочете розподілити свої криптоактиви;

використовуйте гаманець холодного зберігання, наприклад, електронну книгу з приватними ключами. Заряджайте акумулятор і залишайте ключі у людини, якій ви довіряєте. Ви також можете розділити ключі на три частини і залишити кожну з них у людини, якій ви довіряєте.

Хоча використання менеджера паролів для зберігання всієї інформації про ваші фінансові рахунки і передача головного пароля вашому виконавцю заповіту може бути розумним рішенням, це може викликати проблеми після вашої смерті. Спільне використання паролів заборонено в деяких фінансових додатках і на деяких веб-сайтах. Деякі сайти та додатки вимагають двофакторної автентифікації, яку часто важко пройти, якщо ви не є основним власником.

Податки та криптовалюта

Служба внутрішніх доходів вважає криптовалюту капітальною власністю, а не грошовим активом, що призводить до капітальних прибутків і збитків при її передачі.

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Після смерті власника криптовалюти бюрократична тяганина, пов’язана з передачею цифрових активів, мінімальна. Бенефіціарам потрібно пред’явити свідоцтво про смерть, як це вимагається в банку для отримання готівки померлої людини. Вам також потрібен пароль від цифрового гаманця власника, щоб перевести криптовалютний рахунок в управління майном.

Розпорядження цифровими активами буде оподатковуваною подією для майна і може призвести до значного приросту капіталу. Деякі рішення з управління правонаступництвом цифрових активів співпрацюють зі спадкоємцями, щоб допомогти в управлінні передачею цифрових активів після смерті.

Криптовалютні біржі вдосконалюють свої процеси управління, включаючи повідомлення про цифрові активи, інструкції про те, як отримати доступ до криптовалюти після смерті власника, і цінну інформацію про успадкування криптовалюти.

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За матеріалами gobankingrates.com.