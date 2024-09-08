Творець мемкоїна BONK встановив світовий рекорд

Засновник криптовалюти BONK, відомого мемкоїна, потрапив до Книги рекордів Гіннеса, встановивши новий рекорд – він одночасно вигуляв 38 собак

Цей унікальний захід мав на меті привернути увагу до проблеми безпритульних тварин: кожен із цих собак потребує нової родини та дому. Акція стала не лише символом турботи про тварин, але й спробою використати популярність криптовалютної спільноти для благодійних цілей.

Засновник BONK, відомий своєю любов’ю до тварин, використовує платформу не лише для створення мемів і розваг, але й для допомоги тим, хто потребує підтримки. Організація заходу з вигулу собак стала частиною його зусиль із залучення уваги до проблеми безпритульних тварин і підкреслення того, що кожна тварина заслуговує на любов і турботу.

Що таке BONK?

BONK – це мемкоїн, що отримала популярність завдяки своїй спільноті та активній участі в соціальних мережах. Цей токен був випущений у відповідь на популярні мемкоїни, такі як Dogecoin і Shiba Inu, та швидко завоював прихильність серед криптовалютних інвесторів.

Він відрізняється тим, що велика частина монет була розподілена серед власників інших криптовалют, що допомогло швидко залучити користувачів. BONK також активно просувається через благодійні проєкти, зокрема ініціативи, пов’язані з підтримкою безпритульних тварин.

Bonk — найбільший мемекоїн, що працює на блокчейні Solana. Він був запущений з метою повернення ліквідності в екосистему Solana. Розробники описують мемекоїн як «створений для людей і людьми». Монета BONK — це, по суті, токен Solana Program Library (SPL). Вона використовує механізми консенсусу Proof of History (PoH) та Proof of Stake (PoS) блокчейну Solana.

Мемкоїни відомі своєю надзвичайною волатильністю та швидкими коливаннями цін. Про те, скільки мемкоїнів зазнали невдачі у 2024 році, ми писали раніше.

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