Біткоїн перевищив $68 000, ETH, SOL, XRP зіткнулися з ринковою волатильністю

Пропонуємо вашій увазі короткий огляд найпопулярніших криптовалют та їхньої динаміки сьогодні, 18 жовтня

Зранку у п’ятницю загальний ринок криптовалют знову продемонстрував неоднозначну поведінку. Хоча ціна Bitcoin (BTC) сьогодні ненадовго торкнулася позначки $68 тис., ціни на Ethereum (ETH), Solana (SOL) та XRP зіткнулися з ринковою волатильністю. Водночас лідерами зростання стали POPCAT та MEW, які злетіли на 11% за добу.

Капіталізація світового крипторинку зросла на 1% до $2,33 трлн. Однак загальний обсяг торгів впав більш ніж на 6% у порівнянні з вчорашнім днем — до $76,6 млрд. Пропонуємо вашій увазі короткий огляд деяких монет-лідерів за ринковою капіталізацією та їхньої цінової динаміки сьогодні.

Ціна Біткоїна сьогодні

На момент написання матеріалу ціна BTC зросла на 1,8% і торгується на позначці $67 960. Внутрішньоденні мінімум та максимум флагманської криптовалюти були зафіксовані на рівні $66 647,39 та $68 199,53 відповідно. Ринкова капіталізація BTC сьогодні оцінюється в $1,34 трлн. Домінація Біткоїна склала 57,73%, що на 0,25% більше, ніж вчора.

Ціна Ethereum

Ціновий графік ETH показав падіння вартості майже на 1%, зупинившись на позначці $2 617. Його внутрішньоденні мінімум і максимум були зафіксовані на рівні $2 577,31 і $2 649,30, відповідно. Ринкова капіталізація монети сьогодні становить $314,56 млрд. Тим часом розробники Ethereum прагнуть додати EIP 7742 до оновлення Pectra, що привертає додаткову увагу до криптовалюти.

Ціна Solana на сьогодні

Ціна SOL вранці продемонструвала падіння більш ніж на 1%, але відновилася і зараз торгується на рівні $154. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $147,94 і $154,69, відповідно. Ринкова капіталізація Solana на сьогодні становить $71,35 млрд. Нещодавній звіт CoinGape Media показує, що падіння ціни SOL пояснюється, серед іншого, зменшенням обсягу DEX в мережі.

Ціна XRP

Ціна XRP знизилась майже на 1% за останні 24 години й зараз торгується на рівні $0,5436. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети були зареєстровані на рівні $0,5405 і $0,5641 відповідно. Ринкова капіталізація XRP сьогодні становить $30,83 млрд.

Ціни на мемкоїни сьогодні

Dogecoin (DOGE) почав суттєво зростати, збільшившись майже на 6,5% до $0,1331 сьогодні. Аналогічно, ціна Shiba Inu (SHIB) злетіла майже на 2% до $0,00001884. Також варто відзначити, що лідерами зростання за підсумками дня стали POPCAT та MEW.

Найкращі криптовалюти сьогодні:

MEW: За останні 24 години ціна MEW зросла більш ніж на 11% і зараз торгується на рівні $0,009448. Внутрішньоденні мінімум і максимум становили $0,008204 і $0,009468 відповідно.

POPCAT: Ціна POPCAT зросла на 11% до $1,39. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети становили $1,18 і $1,38 відповідно.

Celestia: Ціна TIA за минулий день зросла на 6% і зараз торгується на рівні $6,23. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети становили $5,57 і $6,32 відповідно.

Криптовалюти-невдахи сьогодні:

Maker DAO: За минулу добу ціна MKR впала на 7% і зараз становить $1,201. Мінімальний і максимальний 24-годинний мінімум і максимум монети склали $1,191.82 і $1,282.09 відповідно.

Starknet: Ціна STRK впала на 6% за останні 24 години й зараз торгується на рівні $0,3916. Внутрішньоденні мінімум і максимум становили $0,3886 і $0,4111 відповідно.

Bonk: Ціна BONK сьогодні знизилась на 4% до $0,00002353. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети склали $0,00002223 і $0.00002433 відповідно.

Раніше ми писали про те, які монети отримали високу оцінку ризику у звіті про криптовалюти від Coin Metrics

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