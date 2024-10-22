Стрімке зростання індексу S&P 500 добігло кінця — Goldman Sachs

Американські акції навряд чи збережуть свої показники, оскільки інвестори звертаються до інших активів, включаючи облігації, в пошуках кращої прибутковості, кажуть стратеги Goldman Sachs Group Inc.

Згідно з аналізом стратегів, у тому числі Девіда Костіна, очікується, що протягом наступних 10 років індекс S&P 500 матиме річний номінальний сукупний дохід лише на рівні 3%. Це вкрай низький показник, порівняно з 13% за останнє десятиліття та довгостроковим середнім показником у 11%.

Експерти також бачать приблизно 72% ймовірність того, що базовий індекс відставатиме від казначейських облігацій, і 33% ймовірність того, що вони відставатимуть від інфляції до 2034 року.

«Інвесторам слід бути готовими до того, що дохідність акцій протягом наступного десятиліття перебуватиме на нижній межі свого типового розподілу», — написала команда в записці від 18 жовтня.

Акції США зросли після світової фінансової кризи, спочатку завдяки близьким до нуля відсотковим ставкам, а потім ставкам на стійке економічне зростання. Згідно з даними Bloomberg, індекс S&P 500 випереджає інші світові індекси протягом восьми з останніх 10 років.

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Цього року зростання на 23% відбулося переважно завдяки кільком найбільшим технологічним компаніям. Стратеги Goldman Sachs заявили, що очікують розширення прибутковості, і рівнозважений S&P 500 перевершить індекс, зважений за ринковою капіталізацією, у наступному десятилітті.

Навіть якщо ралі залишиться концентрованим, дохідність S&P 500 буде нижчою за середню і становитиме близько 7%, кажуть аналітики.

Останнє опитування Bloomberg Markets Live Pulse показало, що інвестори очікують, що ралі американських акцій продовжиться до кінця 2024 року. Вважається, що результати діяльності американських корпорацій мають більше значення для динаміки ринку акцій, ніж те, хто виграє президентські вибори в США, або навіть курс політики Федеральної резервної системи.

Раніше ми писали, що Роберт Кійосакі відомий як інвестор та автор популярної книги про управління активами «Багатий тато, бідний тато», вкотре звернув увагу спільноти на те, що долар США вже не той, що був раніше. Він зазначив, що у 1971 році президент США Річард Ніксон позбавив долар золотого забезпечення, і відтоді валюта підтримується за допомогою казначейських облігацій і бондів. Після цього, за його словами, долар став «фальшивим».

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За матеріалами bloomberg.com.