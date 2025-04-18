Чи підвищать податки в Україні — відповідь Міністра фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко спростував заяви щодо наявності планів з підвищення податків або будь-яких інших ініціатив фіскалізації

Про це пише Interfax.

«Ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття видатків не передбачаємо і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством», – сказав Марченко на «Годині уряду» у Верховній Раді у п’ятницю, трансляцію якої веде народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, найближчим завданням уряду є підготовка бюджетної декларації на період 2026-2028 років, яка включатиме різноманітні сценарії, спрямовані на реагування на фіскальні ризики.

«Звичайно, … ми розуміємо і в цьому році реагуємо на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і в нас є відповідь на ці питання. І щодо фінансування на 2026 рік. Це не є якимось «секретом Полішинеля» і зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій», – зауважив очільник Мінфіну.

Він додав, що у планах уряду є підготовка до можливих сценаріїв як під час воєнного стану, так і після нього.

«Ми маємо бути до цього готові. Тому готуємо зараз відповідні пропозиції», – зазначив Марченко без додаткових деталей.

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Також міністр зазначив, що наступного тижня у Вашингтоні відбудуться «Весняні зустрічі» Міжнародного валютного фонду та Світового банку, на яких працюватиме українська делегація.

«У нас будуть активні консультації з міністрами фінансів наших країн-партнерів, з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком, де ми окреслимо наші ризики, застереження, і покажемо, що ситуація потребує додаткової підтримки, над якою ми активно будемо працювати з прем’єр-міністром Денисом Анатолійовичем (Шмигалем)», – сказав міністр.

У рамках «Весняних зустрічей» також відбудеться сьомий міністерський «круглий стіл» з підтримки України.

Нагадаємо, що якщо ви громадянин України та отримуєте дохід за межами країни, важливо пам’ятати про свої податкові зобов’язання. Вам необхідно подати декларацію про отримання доходів та сплатити податки.

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