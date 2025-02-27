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Як українцям сплачувати податки з доходів за кордоном

27.02.2025 16:40
Микола Деркач
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Якщо ви громадянин України та отримуєте дохід за межами країни, важливо пам’ятати про свої податкові зобов’язання. Вам необхідно подати декларацію про отримання доходів та сплатити податки

Як українцям сплачувати податки з доходів за кордоном

Як українцям сплачувати податки з доходів за кордоном Фото: unsplash.com, flaticon.com

Про це нагадали у ДПСУ.

Які податки необхідно сплатити?

Будь-який дохід, отриманий за кордоном, підлягає оподаткуванню в Україні. Він оподатковується за ставками:

  • 18 % – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 1,5 % – військовий збір (але тільки для доходів, отриманих до 1 січня 2025 року).

Якщо дохід був отриманий в іноземній валюті, то сума перераховуються в гривню за офіційним курсом НБУ на день нарахування доходу.

Як уникнути подвійного оподаткування?

Якщо ви вже сплатили податки за кордоном, то в Україні повторно не доведеться сплачувати податок на доходи. Але важливо, щоб ця країна мала з Україною угоду про уникнення подвійного оподаткування.

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Що потрібно зробити?

  1. Отримати довідку з податкової іноземної країни про сплачені податки.
  2. Легалізувати її у тій країні, в якій були сплачені податки (наприклад, через консульство або органи, до повноважень яких належить легалізація таких документів).

Важливо! Зараховується сума сплаченого податку за межами України у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно було б сплатити в Україні.

Тобто:

  • якщо за кордоном ви сплатили податок у розмірі 100 тис. грн, а в Україні вами визначено до сплати 80 тис. грн, то податок в Україні не сплачується;
  • якщо ж ви сплатили за кордоном 80 тис. грн, а в Україні підлягає сплаті 100 тис. грн податку, то вам потрібно буде доплатити тільки різницю – 20 тис.

Що робити, якщо документів про сплату податків немає?

Ви маєте подати заяву до української податкової за місцем реєстрації та перенести термін подачі декларації до 31 грудня.

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Декларування благодійної допомоги

Якщо ви через російську агресію отримали тимчасовий захист за кордоном, то:

  • не потрібно подавати декларацію та платити податки, якщо ви отримували грошову чи гуманітарну допомогу від іноземних урядів або благодійних фондів;
  • потрібно подавати декларацію, якщо ви мали інші доходи (наприклад, зарплату або прибуток від фрілансу), навіть якщо отримували благодійну допомогу.

Як подати декларацію, перебуваючи за кордоном?

  • Поштою – надсилайте документи з описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до кінцевого терміну подання.
  • Улектронною поштою – через систему електронного документообігу України.

Детальніше про процес подання декларацій та важливі терміни можна дізнатися за посиланнями:

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Рубрики: ГрошіЛайфхакиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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