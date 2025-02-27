Як українцям сплачувати податки з доходів за кордоном

Якщо ви громадянин України та отримуєте дохід за межами країни, важливо пам’ятати про свої податкові зобов’язання. Вам необхідно подати декларацію про отримання доходів та сплатити податки
Про це нагадали у ДПСУ.
Які податки необхідно сплатити?
Будь-який дохід, отриманий за кордоном, підлягає оподаткуванню в Україні. Він оподатковується за ставками:
- 18 % – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 1,5 % – військовий збір (але тільки для доходів, отриманих до 1 січня 2025 року).
Якщо дохід був отриманий в іноземній валюті, то сума перераховуються в гривню за офіційним курсом НБУ на день нарахування доходу.
Як уникнути подвійного оподаткування?
Якщо ви вже сплатили податки за кордоном, то в Україні повторно не доведеться сплачувати податок на доходи. Але важливо, щоб ця країна мала з Україною угоду про уникнення подвійного оподаткування.
Цікаве по темі: ФОПи по-новому подаватимуть податкову звітність — ДПСУ
Що потрібно зробити?
- Отримати довідку з податкової іноземної країни про сплачені податки.
- Легалізувати її у тій країні, в якій були сплачені податки (наприклад, через консульство або органи, до повноважень яких належить легалізація таких документів).
Важливо! Зараховується сума сплаченого податку за межами України у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно було б сплатити в Україні.
Тобто:
- якщо за кордоном ви сплатили податок у розмірі 100 тис. грн, а в Україні вами визначено до сплати 80 тис. грн, то податок в Україні не сплачується;
- якщо ж ви сплатили за кордоном 80 тис. грн, а в Україні підлягає сплаті 100 тис. грн податку, то вам потрібно буде доплатити тільки різницю – 20 тис.
Що робити, якщо документів про сплату податків немає?
Ви маєте подати заяву до української податкової за місцем реєстрації та перенести термін подачі декларації до 31 грудня.
Читайте популярне: Які компанії сплатили найбільше податків у січні 2025
Декларування благодійної допомоги
Якщо ви через російську агресію отримали тимчасовий захист за кордоном, то:
- не потрібно подавати декларацію та платити податки, якщо ви отримували грошову чи гуманітарну допомогу від іноземних урядів або благодійних фондів;
- потрібно подавати декларацію, якщо ви мали інші доходи (наприклад, зарплату або прибуток від фрілансу), навіть якщо отримували благодійну допомогу.
Як подати декларацію, перебуваючи за кордоном?
- Поштою – надсилайте документи з описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до кінцевого терміну подання.
- Улектронною поштою – через систему електронного документообігу України.
Детальніше про процес подання декларацій та важливі терміни можна дізнатися за посиланнями:
- Як подати декларацію читайте за посиланням.
- Про терміни подання декларації.
- Як отримати податкову знижку.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Скільки отримав держбюджет від «податку на Google» минулого року
У 2025 році українці платитимуть податки на нерухомість по-новому
Скільки грошей отримає бюджет з підвищених податків для ФОПів — Рада