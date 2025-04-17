Названо розмір податків за продаж авто в Україні

Громадяни, які вирішили продати власні авто, мають сплатити податки. Ставки залежать від типу транспорту та кількості угод протягом року

Про це йдеться у матеріалі Державної податкової служби України.

Зазначається, що у випадку продажу легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда – дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче (за вибором платника): середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або ринкової вартості, визначеної згідно із законом.

Якщо фізична особа вирішила продати легковий автомобіль, мотоцикл та/або мопед ставка податку на доходи фізичних осіб за:

перший продаж за рік – не оподатковується;

другий продаж – 5 %;

третій і більше – 18 %.

Якщо планується продати автобус, вантажівку, причеп, трактор, спецтехніку та інше рухоме майно:

перший і другий продажі – 5 %;

третій і більше – 18 %.

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Дохід від таких операцій також обкладається військовим збором. З 1 грудня 2024 року ставка військового збору становить 5 %.

Звертаємо увагу: якщо фізична особа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено податок або військовий збір, то вона зобов’язана:

до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи та визначити відповідні податкові зобов’язання;

до 1 серпня сплатити визначені податкові зобов’язання.

Довідково: оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна визначено ст. 173 Податкового кодексу України.

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