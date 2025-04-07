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Податкова починає штрафувати продавців з OLX, Prom ua та інших онлайн-платформ

07.04.2025 20:00
Микола Деркач
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В Україні почали штрафувати навіть тих, хто продає вживані речі онлайн. Під фіскальний нагляд потрапили звичайні користувачі OLX, Prom.ua та соцмереж

Податкова починає штрафувати продавців з OLX, Prom ua та інших онлайн-платформ

Податкова починає штрафувати продавців з OLX, Prom ua та інших онлайн-платформ Фото: chatgpt.com

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна, передає видання «Ненька Інфо».

З 1 березня 2025 року в Україні запрацював новий механізм фіскального контролю, який зачіпає практично кожного, хто щось продає онлайн. Податкова служба автоматично відстежує всі грошові перекази, що надходять на рахунки фізичних осіб, які реалізують товари через платформи на кшталт OLX, Prom.ua чи навіть соціальні мережі. Під контроль потрапляють навіть ті, хто просто вирішив продати старі речі — кросівки, одяг, дитячі іграшки чи побутову техніку.

За словами депутатки, вже у березні податкова зафіксувала десятки тисяч випадків отримання коштів через сервіси доставки, банківські перекази, Нову пошту та Укрпошту. Навіть 200 гривень, отримані за б/у товар, офіційно вважаються доходом, що підлягає декларуванню та оподаткуванню за стандартною ставкою — 18% податку на доходи фізосіб плюс 5% військового збору. Разом — 23%.

Южаніна наголосила, що банки та платіжні сервіси автоматично формують фіскальні чеки та передають їх до Державної податкової служби.

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«Таким чином, замість боротьби з тіньовим ринком, податкова фактично розгорнула кампанію проти пересічних громадян, які не мають фінансового ресурсу для юридичного захисту. І поки держава «пресує» тих, хто звільняє шафи, мільйони з онлайн-казино спокійно виводяться через дропів, а великі продавці техніки масово використовують ФОП-моделі, уникаючи сплати податків у повному обсязі», — йдеться в матеріалі «Ненька Інфо».

Аналітики зауважують: система шукає «зручну мішень» — людину без бухгалтерів і юристів. Того, хто просто відправив піжаму чи навушники за 300 гривень — бо це легко відслідкувати і зручно включити в звіт.

Зазначається, що у той час, як сотні тисяч продавців на OLX, Prom.ua та Facebook Marketplace можуть потрапити під фіскальну хвилю, великі гравці ринку продовжують працювати за схемами з використанням ФОП-моделей та спокійно мінімізують податки.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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