Історичний обвал ринку: хто зазнав найбільших втрат

Мегакомпанії США, зокрема Apple, а також гіганти роздрібної торгівлі Walmart і Nike, стали одними з головних жертв глобального ринкового обвалу після оголошення президентом Дональдом Трампом нових масштабних мит. Аналітики попереджають: різке підвищення торговельних бар’єрів у поєднанні з невизначеністю для бізнесу може призвести до рецесії, падіння прибутків компаній і розриву глобальних ланцюгів постачання
Нові тарифи: базове мито у 10% на весь імпорт США, а також додаткові мита для десятків країн — це найбільше підвищення мит у США за понад сто років. Серед найбільш постраждалих країн — Китай (загальний рівень мит 54%), Вʼєтнам (46%), Камбоджа (49%) та Індонезія (32%).
Головні цифри:
- Індекс Dow Jones впав на 3,1%, або на 1087 пунктів (найбільше денне падіння з жовтня 2022 року).
- S&P 500 знизився на 3,8%, закрившись на мінімальному рівні за останні 7 місяців.
- Індекс Nasdaq впав на 4,6% — технологічні компанії постраждали найбільше.
Технологічний сектор під ударом
- Apple втратила 8,8% через високу залежність від китайського виробництва (понад 90%). За оцінками Rosenblatt Securities, тарифи можуть коштувати компанії до $39,5 млрд і призвести до падіння операційного прибутку майже на 32%.
- Dell і HP втратили 17% і 14% відповідно: очікується, що собівартість ПК зросте на $200-500 через нові мита. Це загрожує подальшим скороченням попиту.
- Індекс iShares Semiconductor ETF впав на 9,1% — хоч напівпровідники не потрапили під взаємні мита, вони можуть бути обкладені базовими 10%.
- Microsoft знизилася на 1,5%, Alphabet (Google) — на 3,2%.
Ритейлери
- Nike втратила 12%;
- Lululemon — 10%;
- Walmart — 4,5%;
- Amazon — 5,4%;
- Target — 7,2%.
Аналітики Jefferies попереджають: усі компанії з виробництвом в Азії зазнають тиску на маржу через зростання витрат.
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Банки та фінанси
- JPMorgan (-6,3%);
- Citigroup (-7,1%);
- Bank of America (-6,9%);
Регіональні банки також у мінусі: Citizens Financial (-8,2%), U.S. Bancorp (-7,5%) тощо.
Аналітики зазначають: зниження цін на акції, слабкий ринок IPO та M&A, а також падіння споживчої впевненості можуть суттєво вдарити по доходах інвестбанків.
Автовиробники
- Ford (-4,7%);
- General Motors (-3,8%);
- Tesla (-5,3%);
- Rivian (-7,3%);
- Lucid (-1,9%).
Тарифи можуть підвищити вартість американських авто на $2 500-5 000, а деяких імпортних моделей — аж до $20 000. Загальний вплив на споживачів у США оцінюється в $30 млрд у перший рік.
Інші сектори
- Фармацевтика тимчасово звільнена від мит — акції J&J, Amgen, Merck і Pfizer відреагували спокійніше. Водночас аналітики UBS попереджають: Трамп може згодом запровадити мита і на ліки.
- Медтех також постраждав: Dexcom і GE Healthcare знизилися через ризики для постачання.
- Енергетика: попри те, що нафта і газ звільнені від мит, котирування на нафту Brent і WTI впали більш як на 6%. Це вдарило по APA, Devon Energy, Halliburton, Valero — падіння від 12% до 14%.
- Defence Tech також зазнав втрат, зокрема, акції німецького оборонного гіганта Rheinmetall впали відразу на 27%, опустившись до €933. Під ударом опинилися й інші німецькі оборонні компанії: Hensoldt на старті торгів втратив понад 10%, а Renk — майже 9%.
Це далеко не весь список компаній, які постраждали від політики Трампа, але вже проаналізувавши його можна зрозуміти, що наслідки вже на старті досить серйозні, і що буде далі, не відомо.
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За матеріалами reuters.com.