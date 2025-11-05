Що обвалило ринок криптовалют 4 листопада та чи варто хвилюватися

Загальна економічна ситуація не давала жодних причин для занепокоєння — і вже точно не могла передбачити те, що сталося на ринку криптовалют на початку поточного робочого тижня

У неділю ввечері Біткоїн торгувався на рівні $111 000, ETH перевищував $3 900, XRP коштував $2,60 тощо. Однак далі стався масштабний обвал ринку, який знизив ціну BTC до $99 тис. — вперше майже за п’ять місяців. ETH став «червоним» у річному вимірі, впавши до $3 200.

І все це — менш ніж за тиждень після того, як Федеральна резервна система США знизила облікову ставку, США та Китай досягли значного прогресу в торгових переговорах, а показники інфляції в Штатах виявилися нижчими, ніж очікувалося.

Тож чому крипторинок обвалився, і чому ринкова капіталізація впала до $3,2 трлн, стерши $1 трлн із пікових значень 6 жовтня? Ось що пише The Kobeissi Letter.

Пояснення експертів

Аналітики зазначають, що головна причина цього обвалу «є радше технічною, ніж фундаментальною». На їхню думку, ключові показники галузі — рівень впровадження, дерегуляція, технологічний прогрес — залишаються дуже високими, і це мало б стимулювати інвесторів заходити на ринок, а не тікати з нього.

Втім, вони знову попередили, що рівень кредитного плеча досяг безпрецедентних масштабів, що підсилює рухи на ринку — як це було під час ліквідацій на суму $20 млрд 10 жовтня.

«У результаті, коли з’являється невизначеність або зникає технічний імпульс, падіння посилюються. В середньому 300 000 трейдерів ліквідовуються щодня, і ринок став найреактивнішим в історії — на тлі постів і заголовків, пов’язаних із Трампом».

Таким чином, аналітики попереджають, що короткострокова цінова динаміка вказує на великі коливання в обидва боки через надмірне використання кредитного плеча ф’ючерсними трейдерами, але водночас зазначають, що довгострокова перспектива залишається «сильнішою, ніж будь-коли».

Обвал криптовалют не був ізольованим явищем — у понеділок і вівторок знизилися майже всі фінансові ринки. Звісно, їхні втрати, навіть 4,5% падіння японського фондового ринку, не можна порівняти з масштабами криптокатастрофи. Та це насамперед пояснюється вже згаданим високим рівнем кредитного плеча і розміром самого ринку.

За матеріалами cryptopotato.com.