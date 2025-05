Скільки коштуватиме Біткоїн у серпні 2025 — прогноз експерта

Ветеран трейдингу Пітер Брандт припустив, що після встановлення нового історичного максимуму головна криптовалюта продовжить своє зростання. Згідно з його аналізом, ціна Біткоїна (BTC) до серпня зросте ще на 35%

Брандт, який має понад сорок років досвіду торгівлі, зазначив у своєму дописі на X від 21 травня, що поточна формація може призвести до зростання ціни провідної криптовалюти до $125 000 або навіть $150 000 вже цього серпня.

I think it is wonderful Bitcoin is making ATHs. I am long.

I actually think ATHs is not technically significant

Bull markets make ATHs all the time. It is the definition of a bull market

On track maybe for top of $125,000 to $150,000 by end of August???? (Hey trolls, note the… pic.twitter.com/8PDatXYGP2

— Peter Brandt (@PeterLBrandt) May 21, 2025