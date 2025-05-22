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Скільки коштуватиме Біткоїн у серпні 2025 — прогноз експерта

22.05.2025 20:40
Микола Деркач
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Ветеран трейдингу Пітер Брандт припустив, що після встановлення нового історичного максимуму головна криптовалюта продовжить своє зростання. Згідно з його аналізом, ціна Біткоїна (BTC) до серпня зросте ще на 35%

Скільки коштуватиме Біткоїн у серпні 2025 — прогноз експерта

Скільки коштуватиме Біткоїн у серпні 2025 — прогноз експерта Фото: pexels.com

Брандт, який має понад сорок років досвіду торгівлі, зазначив у своєму дописі на X від 21 травня, що поточна формація може призвести до зростання ціни провідної криптовалюти до $125 000 або навіть $150 000 вже цього серпня.

У своєму аналізі він зазначив, що актив нещодавно підтвердив прорив формації «перевернута голова та плечі» на тижневому графіку, що посилило довгостроковий бичачий сценарій.

Раніше аналогічні фази консолідації, такі як симетричний трикутник та повторний тест подвійної вершини, також завершувались висхідним проривом.

На тлі послідовного зростання локальних максимумів і мінімумів Біткоїн увійшов у зону рекордів, яку Брандт розглядає як природний етап триваючого бичачого циклу, а не як окремі технічні аномалії.

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Формація «золотого перетину» у Біткоїна

Інші технічні індикатори також підтримують потенціал Біткоїна для нового зростання, додаючи оптимізму до поточної ринкової динаміки.

Зокрема, цифрова валюта наближається до першого з жовтня «золотого перетину» — технічного сигналу, коли 50-денна ковзна середня (MA) перетинає 200-денну знизу вгору. Історично така формація свідчить про початок потужних висхідних трендів для Біткоїна.

До прикладу, під час останнього «золотого перетину» BTC зріс на 46% лише за два місяці.

Загалом поточне зростання монети зумовлене сильною позитивною динамікою на ширшому ринку, зростаючим оптимізмом щодо крипторегулювання у США та посиленням інституційного інтересу.

Попри падіння фондових ринків США, це останнє зростання стало рідкісним прикладом розриву зв’язку між Біткоїном і ринком акцій.

На момент написання матеріалу ціна на Bitcoin коливалася у межах $111 тис., подорожчавши на 2,5% за останні 24 години. За тиждень актив зріс на понад 9%, а за місяць — на 22% (згідно з даними coinmarketcap.com).

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Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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