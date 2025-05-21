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JPMorgan дозволить клієнтам купувати біткоїни

21.05.2025 18:20
Ольга Деркач
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JPMorgan Chase нарешті дозволив клієнтам купувати біткоїни. Але генеральний директор Джеймі Даймон все ще залишається скептиком

JPMorgan дозволить клієнтам купувати біткоїни

JPMorgan дозволить клієнтам купувати біткоїни Фото: unsplash.com

«Ми дозволимо вам купувати біткоїни, — заявив Даймон на щорічному дні інвесторів банку. — Ми не будемо зберігати їх. Ми будемо вказувати їх у виписках для клієнтів».

Це рішення є значним кроком для найбільшого банку США, особливо з огляду на те, що Даймон раніше критикував цифрову валюту та криптовалютний ринок загалом, і є свідченням входження Біткоїна в мейнстрім інвестицій.

Даймон чітко дав зрозуміти, що його особиста думка про Біткоїн залишається незмінною, наголосивши на таких проблемах, як відмивання грошей і відсутність ясності щодо власності, а також «сексуальна торгівля людьми та тероризм».

«Я не думаю, що ви повинні курити, але я захищаю ваше право курити, — сказав Даймон. — Я захищаю ваше право купувати Біткоїн».

За словами особи, обізнаної з планами банку, він розглядає можливість надання клієнтам доступу до біткоїн-ETF. Дотепер компанія обмежувала свою криптовалютну діяльність переважно ф’ючерсними продуктами, а не прямим володінням біткоїнами.

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Коли в 2021 році криптовалюти стрімко зростали в ціні, Даймон назвав Біткоїн «нічого не вартим». Під час слухань у Сенаті наприкінці 2023 року він заявив законодавцям, що «завжди був категорично проти криптовалют, Біткоїна тощо» і що «єдиним справжнім застосуванням для них є злочинці, наркоторговці… відмивання грошей, ухилення від податків».

На Всесвітньому економічному форумі 2024 року в Давосі (Швейцарія) Даймон сказав: «Біткоїн нічого не робить. Я називаю його домашнім камінцем».

Генеральний директор Morgan Stanley Тед Пік сказав, що інвестиційний банк вивчає можливості поглиблення своєї участі на ринках криптовалют, орієнтуючись на регуляторне середовище за прокриптовалютної адміністрації президента США Дональда Трампа.

З моменту вступу Трампа на посаду в січні Федеральна корпорація страхування депозитів та Управління контролера валюти скасували антикриптовалютні рекомендації, а Федеральний резерв частково пішов їхнім прикладом.

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Джерело: CNBC.

Рубрики: BitcoinJPMorgan ChaseКриптовалютиСвітНовини
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