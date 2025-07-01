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Скільки податків сплатили українці до держбюджету за червень 2025 — Мінфін

01.07.2025 13:40
Микола Деркач
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У червні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 234,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів

Скільки податків сплатили українці до держбюджету за червень 2025 — Мінфін

Фото: freepik.com

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України.

За підсумками червня надходження платежів від Державної податкової служби становили 125,4 млрд грн, у тому числі:

  • 49,7 млрд грн – дивіденди від компаній, що мають частку державної власності;
  • 29,7 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 21,3 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 36,6 млрд, відшкодовано – 15,3 млрд грн);
  • 15,5 млрд грн – акцизний податок;
  • 4,9 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 3,4 млрд грн – рентна плата.

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Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,4 млрд гривень.

«У цілому, за оперативними даними, за підсумками червня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 313,3 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 49,7 млрд грн (станом на 27 червня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування. Дякуємо платникам податків за внесок у підтримку Збройних Сил та фінансової стабільності країни», — зазначили у пресслужбі Мінфіну.

Нагадаємо, що загалом діючими на 1 червня 2025 року резидентами Дія.Сіті у січні — травні 2025 року сплачено до бюджету 11,9 млрд грн (без ЄСВ), у тому числі платниками ПнВК – 5,8 млрд грн. Це на 5,4 млрд грн (ПнВК на 2,8 млрд грн) більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, з них.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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