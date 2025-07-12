Microsoft зекономила понад $500 млн завдяки ШІ, але люди втрачають роботу

Штучний інтелект приносить Microsoft сотні мільйонів доларів економії. Оптимізуючи діяльність та інтегруючи сучасні технології, компанія стрімко зменшує кількість працівників

Як зазначається у матеріалі Bloomberg, на нещодавній зустрічі з працівниками керівник комерційного напряму Джадсон Олтхофф (Judson Althoff) заявив, що інструменти зі штучним інтелектом підвищують ефективність роботи у різних підрозділах — від продажів і обслуговування клієнтів до розробки програмного забезпечення.

За його словами, лише в кол-центрах штучний інтелект зекономив Microsoft понад $500 млн торік, а також сприяв підвищенню задоволеності і серед працівників, і серед клієнтів.

Олтхофф також зазначив, що компанія почала використовувати ШІ для взаємодії з малими клієнтами. Хоча цей напрям лише зароджується, він уже приносить десятки мільйонів доларів доходу.

У Microsoft від коментарів відмовилися.

Керівники технологічних компаній дедалі частіше публічно говорять про потенціал ШІ замінювати людську працю. Так, у Salesforce заявили, що AI виконує вже 30% внутрішньої роботи, що дозволяє компанії скорочувати потребу у наймі на окремі ролі. У Alphabet та Meta також кажуть, що значна частина коду тепер пишеться за допомогою ШІ.

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У Microsoft, за словами Олтхоффа, 35% коду для нових продуктів уже створюється штучним інтелектом, що пришвидшує вихід продуктів на ринок. Компанія також повідомила у квітні, що GitHub Copilot — її флагманський інструмент для програмістів — має 15 мільйонів користувачів.

Водночас запровадження ШІ викликає занепокоєння серед працівників, особливо у сфері технологій. Цього року Microsoft оголосила про скорочення близько 15 000 робочих місць, наприклад, минулого тижня, коли звільнення торкнулися фахівців, що працюють із клієнтами, зокрема у продажах.

Олтхофф намагався заспокоїти працівників, наголошуючи, що ШІ робить їх ефективнішими. За його словами, завдяки Copilot кожен продавець знаходить більше потенційних клієнтів, укладає угоди швидше та генерує на 9% більше виручки.

Як уточнив головний юрист Microsoft Бред Сміт під час заходу, присвяченого пожертві понад $4 млрд готівкою та технологій для шкіл з фокусом на розвиток ШІ-навичок, підвищення продуктивності завдяки AI не було основним чинником недавніх скорочень.

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