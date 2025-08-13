close-btn
Сем Альтман планує створити конкурента Neuralink Ілона Маска

13.08.2025 20:40
Ольга Деркач

Сем Альтман перебуває в процесі співзаснування нового стартапу з інтерфейсу «мозок-комп’ютер» під назвою Merge Labs та залучення коштів для нього

Причому значна частина капіталу може надійти від венчурного підрозділу OpenAI. Очікується, що стартап отримає оцінку у $850 млн.

Джерело, знайоме з угодою, розповіло, що переговори перебувають на ранньому етапі, і OpenAI ще не підтвердила участь, тож умови можуть змінитися.

За повідомленнями, Merge Labs також співпрацює з Алексом Бланіа, який очолює Tools for Humanity — проєкт Альтмана зі створення цифрового ID через сканування очей.

Merge Labs змагатиметься з Neuralink Ілона Маска, яка розробляє чипи для комп’ютерного інтерфейсу, призначені для імплантації в мозок. Маск заснував Neuralink у 2016 році, і компанія досягла серйозного прогресу.

Наразі Neuralink проводить випробування за участю людей із тяжким паралічем. Мета технології — дозволити їм керувати пристроями силою думки. У червні компанія залучила $600 млн у рамках раунду Series E, отримавши оцінку у $9 млрд.

Neuralink (і, можливо, Merge Labs) можуть революціонізувати спосіб взаємодії людей із технологіями. Дехто навіть вважає, що їхні розробки можуть наблизити людство до «сингулярності».

Цікаве по темі: OpenAI представила нову ШІ-модель — GPT-5

Задовго до того, як Кремнієва долина захопилася концепцією штучного загального інтелекту (AGI), вона була зачарована «сингулярністю». Маск використовував цей термін для опису моменту, коли ШІ перевищить людський інтелект. Класичніше ж визначення означає злиття технологій із людиною.

Альтман писав у блозі про це ще у 2017 році.

«Хоча злиття вже почалося, воно стане набагато дивнішим. Ми будемо першим видом, який спроєктує власних нащадків», — припускав він тоді, посилаючись на дослідження, які бачив в OpenAI, де Маск на той час ще був співзасновником.

Маск покинув OpenAI у 2018 році, і відтоді стосунки між двома технолідерами зруйнувалися. Цього тижня Альтман і Маск публічно сперечалися у X після того, як Альтман звинуватив Маска в маніпуляціях із X, а Маск назвав Альтмана брехуном.

Побачимо, коли й чи буде Merge Labs офіційно анонсовано. Але можна припустити, що Альтман не збирався дозволяти Маску працювати над чимось настільки важливим, як сингулярність, без конкурента.

Джерело: TechCrunch.

Сем Альтман планує створити конкурента Neuralink Ілона Маска

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.