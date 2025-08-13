Сем Альтман планує створити конкурента Neuralink Ілона Маска

Сем Альтман перебуває в процесі співзаснування нового стартапу з інтерфейсу «мозок-комп’ютер» під назвою Merge Labs та залучення коштів для нього

Причому значна частина капіталу може надійти від венчурного підрозділу OpenAI. Очікується, що стартап отримає оцінку у $850 млн.

Джерело, знайоме з угодою, розповіло, що переговори перебувають на ранньому етапі, і OpenAI ще не підтвердила участь, тож умови можуть змінитися.

За повідомленнями, Merge Labs також співпрацює з Алексом Бланіа, який очолює Tools for Humanity — проєкт Альтмана зі створення цифрового ID через сканування очей.

Merge Labs змагатиметься з Neuralink Ілона Маска, яка розробляє чипи для комп’ютерного інтерфейсу, призначені для імплантації в мозок. Маск заснував Neuralink у 2016 році, і компанія досягла серйозного прогресу.

Наразі Neuralink проводить випробування за участю людей із тяжким паралічем. Мета технології — дозволити їм керувати пристроями силою думки. У червні компанія залучила $600 млн у рамках раунду Series E, отримавши оцінку у $9 млрд.

Neuralink (і, можливо, Merge Labs) можуть революціонізувати спосіб взаємодії людей із технологіями. Дехто навіть вважає, що їхні розробки можуть наблизити людство до «сингулярності».

Задовго до того, як Кремнієва долина захопилася концепцією штучного загального інтелекту (AGI), вона була зачарована «сингулярністю». Маск використовував цей термін для опису моменту, коли ШІ перевищить людський інтелект. Класичніше ж визначення означає злиття технологій із людиною.

Альтман писав у блозі про це ще у 2017 році.

«Хоча злиття вже почалося, воно стане набагато дивнішим. Ми будемо першим видом, який спроєктує власних нащадків», — припускав він тоді, посилаючись на дослідження, які бачив в OpenAI, де Маск на той час ще був співзасновником.

Маск покинув OpenAI у 2018 році, і відтоді стосунки між двома технолідерами зруйнувалися. Цього тижня Альтман і Маск публічно сперечалися у X після того, як Альтман звинуватив Маска в маніпуляціях із X, а Маск назвав Альтмана брехуном.

Побачимо, коли й чи буде Merge Labs офіційно анонсовано. Але можна припустити, що Альтман не збирався дозволяти Маску працювати над чимось настільки важливим, як сингулярність, без конкурента.

Джерело: TechCrunch.