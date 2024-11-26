Neuralink тестує мозковий чип, який керуватиме роботизованою рукою

Компанія Ілона Маска Neuralink заявила, що збирається розпочати тестування технології, яка може дозволити людині з паралічем керувати роботизованою рукою силою думки

«Ми раді повідомити про схвалення і запуск нового техніко-економічного обґрунтування для розширення управління інтерфейсом мозок-комп’ютер (BCI) за допомогою імплантату N1 до дослідницької допоміжної роботизованої руки», — йдеться в повідомленні Neuralink.

Компанія описала цю розробку як важливий перший крок до відновлення не тільки цифрової, а й фізичної свободи.

Компанія Neuralink розробляє інтерфейс «мозок-комп’ютер» (BCI) з моменту свого заснування в 2016 році, і після випробувань на тваринах вона успішно імплантувала свій перший BCI людині-добровольцю на початку цього року. У квітні компанія опублікувала відео, на якому доброволець, паралізований Ноланд Арбо, використовує свої думки, щоб керувати курсором для переміщення шахових фігур на екрані комп’ютера.

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У серпні компанія Neuralink повідомила, що імплантувала мозковий чіп другому добровольцю, і планує провести ще вісім випробувань протягом наступних місяців. Поряд з поточною роботою, Neuralink тепер хоче розширити використання технології, щоб побачити, наскільки ефективною вона може бути для управління зовнішніми пристроями, такими як роботизована рука, яка, в разі успіху, може надати людям з паралічем новий рівень незалежності.

Neuralink використовує робота для хірургічного розміщення надтонких і гнучких ниток BCI в частині мозку, яка контролює рухові наміри. Після встановлення імплантат, який є косметично невидимим, здатний записувати і передавати сигнали мозку бездротовим способом до додатку, який розшифровує наміри руху.

Основна мета поточної роботи Neuralink за участю добровольців — оцінити безпеку імплантату, а також ефективність роботи хірургічного робота, який його встановлює. Також оцінюються реальні можливості інтерфейсу.

Нагадаємо, що статки Маска сягнули рекордних показників на хвилі післявиборчого буму. Численні компанії Маска стрімко зросли в ціні після того, як перемога Дональда Трампа на виборах вивела Маска, так званого «першого приятеля», в центр політичної уваги.

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За матеріалами: Digital Trends.