Ілон Маск назвав дві ключові дати для людства

Ілон Маск підтвердив свою позицію щодо розвитку штучного інтелекту (ШІ) та колонізації Марса, а також оцінив енергетику майбутнього відповідно до свого бачення

Під час Future Investment Initiative він розповів про цілі SpaceX на Марсі, про безпілотні автомобілі Tesla, про розширення XAI в напрямку розвитку штучного інтелекту.

Маск вірить, що 2029 рік стане роком, коли машини стануть розумнішими за людей, і стверджує, що розвиток штучного інтелекту щороку зростатиме вдесятеро. Однак він вважає, що існує близько 10-20% ризику того, що це може призвести до вимирання людського виду.

Водночас Маск попереджає, що існує проблема глобального демографічного колапсу, особливо на прикладі зниження рівня народжуваності в Південній Кореї та Європі, і закликає людей підготуватися до цього.

Плани колонізації Марса компанією SpaceX все ще переважають в уяві Ілона Маска. Під час конференції він заявив, що SpaceX відправить свої перші космічні кораблі без екіпажу на Марс трохи більше ніж через два роки, а екіпаж, можливо, полетить через два роки після цього.

Нещодавно SpaceX відзначила нове історичне досягнення, коли надважка ракета-носій була спіймана в повітрі маніпуляторами Mechazilla, які готувалися до вертикальної посадки ракети, таким чином закріпивши за собою першість серед багаторазових ракет.

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Ця розробка спрямована на значне зниження витрат на запуск, що, в свою чергу, є найважливішим фактором для Маска, який планує поселити людей на Марсі протягом періоду, який є соціально стійким. Виступаючи на захист цих відкриттів, Маск також висловив деякі побоювання щодо регулювання, яке, на його думку, заважає досягненню мети.

Американський космічний підприємець висловив зацікавленість у політичній реформі, яка б прискорила розробку та створення необхідної інфраструктури для дуже масштабних космічних проєктів.

Прогнози Маска вказують на те, що до 2040 року людство матиме близько 10 млрд людиноподібних роботів. Він вважає, що високі доходи стануть доступними для всіх завдяки технологіям, а отже, відпаде потреба у всезагальному базовому доході.

Крім того, він бачить світ, який буде залежати виключно від сонячної енергії, гарантуючи, що всі цивілізації будуть використовувати її таким чином, щоб це відповідало ідеалам щодо навколишнього середовища.

Нагадаємо, що X втратила 75% своєї вартості відтоді, як її очолив Маск. Згідно з оцінкою Fidelity, загальна вартість X зараз становить $9,4 млрд, що менше ніж чверть від $44 млрд, які Маск заплатив за компанію у жовтні 2022 року.

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За матеріалами: Ecoticias.