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Трамп призначив Маска співголовою Департаменту DOGE

13.11.2024 11:20
Ольга Деркач
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Ілон Маск і колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі очолять новостворений Департамент урядової ефективності (DOGE)

Трамп призначив Маска співголовою Департаменту DOGE

Трамп призначив Маска співголовою Департаменту DOGE Фото: twitter.com/elonmusk, pngarts.com

Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп. Незважаючи на назву, департамент не буде державним органом. У заяві Трампа йдеться, що Маск і Рамасвамі працюватимуть за межами уряду, щоб пропонувати Білому дому «поради та рекомендації», а також співпрацюватимуть з Адміністративно-бюджетним управлінням, щоб «стимулювати широкомасштабні структурні реформи і створити підприємницький підхід до уряду, який ніколи раніше не бачили».

Трамп заявив, що цей дует «прокладе шлях для адміністрації до демонтажу урядової бюрократії, скорочення надлишкового регулювання, зменшення марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств».

У своєму дописі на X, соціальній платформі, якою він володіє, Маск пообіцяв документувати всі дії департаменту в режимі онлайн для «максимальної прозорості».

«Щоразу, коли громадськість вважатиме, що ми скорочуємо щось важливе або не скорочуємо щось марнотратне, просто дайте нам знати», — написав він, пообіцявши також вести «таблицю лідерів за найбільш шалено безглузді витрати ваших податкових доларів».

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Рамасвамі також відреагував на повідомлення про своє призначення на Х.

«Ми не будемо все робити м’яко», — заявив він.

Наразі не зрозуміло, як саме працюватиме організація. Вона може підпадати під дію Закону про Федеральний консультативний комітет, який визначає, як зовнішні групи, що консультують уряд, повинні діяти і бути підзвітними громадськості.

Трамп заявив, що агентство буде проводити «повний фінансовий аудит і аудит ефективності роботи всього федерального уряду, а також давати рекомендації щодо радикальних реформ».

Він додав, що їхня робота завершиться до 4 липня 2026 року, додавши, що менший і ефективніший уряд стане «подарунком» країні на 250-ту річницю підписання Декларації незалежності.

Трамп чітко дав зрозуміти, що Маск, швидше за все, не обійматиме жодної посади на повний робочий день, враховуючи його інші зобов’язання.

«Я не думаю, що зможу найняти його на повний робочий день, тому що він трохи зайнятий запуском ракет і всім тим, що він робить, — сказав Трамп. — Ми збираємося зробити так, щоб Ілон Маск став нашим скорочувачем витрат».

Раніше ми писали, скільки витратив Ілон Маск на президентську кампанію Трампа. За даними незалежної організації OpenSecrets, фонд America PAC вже витратив понад $96 млн на підтримку Трампа і ще близько $10 млн – на допомогу республіканцям у перегонах до Конгресу.

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За матеріалами: The Guardian.

Рубрики: СвітНовиниСША
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