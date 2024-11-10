Скільки біткоїнів матиме Росс Ульбріхт, якщо Трамп звільнить його

Наразі Ульбріхт відбуває подвійне довічне ув’язнення за діяльність «Silk Road», засновником якого він є. Його прихильники назвали вирок надмірним, особливо з огляду на те, що він не скоїв насильницьких злочинів

До засудження Росса Ульбріхта за звинуваченнями, пов’язаними з його діяльністю на даркнет-ринку Silk Road, він володів 144 000 біткоїнів на суму $28,5 млн. Сьогодні їхня вартість перевищує $10 млрд.

Ульбріхт заробив цей скарб, стягуючи 10% комісію з транзакцій на Silk Road. Коли ФБР закрило «Шовковий шлях» за різні незаконні дії, федеральні агенти вилучили (і вкрали) всі біткоїни, які змогли знайти. Крім того, за дивним збігом обставин, хакер викрав частину біткоїнів до того, як їх вдалося конфіскувати, а північнокорейські хакери з’явилися, щоб забрати свою частку.

Ця плутанина призвела до того, що федеральний уряд уклав угоду про те, що частина незаконно привласнених біткоїнів буде використана для виплати $183 млн реституції, які Ульбріхт повинен був сплатити уряду США.

Оскільки Silk Road є нелегальним бізнесом, причетним до продажу наркотиків і вогнепальної зброї, більша частина біткоїнів була поступово продана на аукціоні Службою маршалів США. Венчурний капіталіст Тім Дрейпер, який виграв дев’ять аукціонів і отримав 30 000 біткоїнів, приєднався до руху за помилування Ульбріхта.

Решта біткоїнів залишається під вартою уряду США в очікуванні судових розглядів. Двом федеральним агентам, які викрали біткоїни зі схованки Ульбріхта, пред’явлені звинувачення, в тому числі в шахрайстві з банківськими рахунками та відмиванні грошей.

Рух за свободу Росса набрав обертів і завершився урочистою, неодноразово повторюваною обіцянкою нового президента Дональда Трампа звільнити Росса Ульбріхта з федеральної в’язниці до 21 січня 2025 року.

Подвійне довічне ув’язнення може скоро закінчитися

Ульбріхт відбуває подвійне довічне ув’язнення за діяльність «Шовкового шляху». Прихильники називають цей вирок надмірним, особливо враховуючи, що він не вчиняв насильства, а прокурори зняли звинувачення, пов’язані з тим, що він найняв найманого вбивцю.

Росс Ульбріхт спілкується із зовнішнім світом через акаунт своєї матері в соціальній мережі X (раніше Twitter). Оскільки у в’язниці він не має доступу до інтернету, він надсилає паперові нотатки Лін Ульбріхт, яка потім публікує його слова в X.

За роки, що минули з моменту його ув’язнення, мати Ульбріхта очолила кампанію за його помилування. Зокрема, Лін хоче, щоб президент США пом’якшив, а не помилував Росса. Це не скасує його засудження, але дозволить йому вийти з в’язниці.

Вона створила петицію на сайті Change.org, яка отримала понад 600 000 підписів. Підписанти петиції стверджують, що він навряд чи стане рецидивістом, якщо вийде на свободу.

Криптовалютні пожертви

Лін продала роботи Росса через некомерційну організацію Art4giving, зібравши від імені сина $765 000 на такі цілі, як лікування наркоманії та підтримка зусиль нещодавно звільнених ув’язнених щодо реінтеграції в суспільство.

NFT з малюнками Ульбріхта, намальованими від руки у в’язниці, також принесли семизначну суму на аукціоні. Наприклад, 9 грудня 2021 року один із прихильників Росса придбав один із його NFT за $4,1 млн в ETH через маркетплейс SuperRare.

Однак ця значна пожертва не перебуває в особистому володінні Ульбріхта. Натомість як зазначено на його сайті, «всі кошти, отримані від аукціону Ross Ulbricht Genesis Collection NFT, будуть належати не Россу Ульбріхту або його родині, а юридично відокремленій особі, яка перерозподілить їх на користь фонду Art4Giving і на зусилля зі звільнення Росса Ульбріхта».

FreeRoss.org, сайт Лін Ульбріхт, яким вона керує від імені Росса, також приймає криптовалютні пожертви. Його зареєстрований біткоїн-гаманець наразі містить 0,14959432 BTC вартістю $11 500. Загалом з моменту створення біткоїн-гаманець Ульбріхта отримав 12,45 BTC ($950 000). Донори також дали йому 1,5 BCH ($550), 881 DOGE ($150) і 0,19 ETH ($550). Існує й кілька інших криптогаманців з меншими сумами коштів, наприклад, Monero і Horizen.

Незрозуміло, чи залишаються ці кошти досі у його власності, чи вони вже були витрачені на його помилування або філантропічну діяльність протягом багатьох років.

Чи володіє Росс або Лін іншими криптоактивами, окрім гаманців, перелічених на FreeRoss.org, неясно. Ні він, ні його сім’я не зобов’язані публічно розкривати інформацію про пожертви. Хоча у нього, безумовно, є мільйони прихильників по всьому світу — в тому числі деякі з найперших і найбагатших біткоїнерів — його поточні статки невідомі.

У будь-якому випадку, Дональд Трамп пообіцяв помилувати Росса Ульбріхта на початку свого другого президентського терміну, і, якщо припустити, що Трамп виконає цю обіцянку, Ульбріхт вийде на свободу з принаймні кількома тисячами доларів, а можливо, і набагато більше.

Раніше ми писали про те, скільки біткоїнів потрапить на ринок, якщо уряди всіх країн почнуть їх продавати.

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За матеріалами protos.com