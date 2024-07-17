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Скільки біткоїнів потрапить на ринок, якщо уряди всіх країн почнуть їх продавати

17.07.2024 14:20
Олеся Крамаренко
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Уряд Німеччини, безсумнівно, залишив неприємний осад на крипторинку після продажу майже 50 000 BTC, які він конфіскував у піратського кіносайту movie2k. Це призвело до подальшого дослідження того, скільки біткоїнів зберігають інші уряди, враховуючи вплив, який їх продаж може мати на ринок

Скільки біткоїнів потрапить на ринок, якщо уряди всіх країн почнуть їх продавати

Фото: pixabay.com

Згідно з даними Bitcoin Treasuries, майже 517 414 BTC ($32,9 млрд) хлинуть на ринок, якщо всі дев’ять урядів, які наразі володіють флагманською криптовалютою, вирішать розвантажити всі свої запаси BTC.

До цих країн належать: США, Китай, Великобританія, Україна, Сальвадор, Бутан, Венесуела, Фінляндія та Грузія.

Уряд Сполучених Штатів наразі володіє найбільшою кількістю BTC, маючи резерв у 213 246 BTC. Ці біткоїни є частиною конфіскації з темного інтернет-ринку Silk Road. Відомо, що уряд США вже розвантажив частину своїх біткойн-активів, останній продаж відбувся 2 квітня, коли уряд продав 1 754 BTC.

Китай посідає друге місце у списку, маючи запас BTC у 190 000 BTC. Як і в США, вважається, що китайські авуари біткоїнів з’явилися завдяки конфіскації коштів від афери Plus Token — фінансової піраміди, яка обіцяла інвесторам високу прибутковість.

Великобританія володіє 61 000 BTC, які були конфісковані у колишнього працівника служби доставки їжі, якого визнали винним у відмиванні грошей.

Україна є наступною у списку з резервом у 46 351 BTC. За Україною йде Сальвадор, уряд якого володіє 5 800 BTC. Уряд Сальвадору відомий своєю прихильною до BTC позицією. Він активно накопичує BTC відтоді, як країна прийняла флагманську криптовалюту як законний платіжний засіб у вересні 2021 року.

За Сальвадором йдуть Бутан, Венесуела, Фінляндія та Грузія, які володіють 621, 240, 90 та 66 BTC відповідно.

Керуючі активами тримають більше BTC

Як і очікувалося, керуючі активами, такі як BlackRock, володіють більшою кількістю BTC, враховуючи те, як вони накопичували флагманську криптовалюту через свої біржові біткоїн-фонди (ETF). Згідно з даними Bitcoin Treasuries, вони володіють сукупно понад 1 мільйоном BTC.

BlackRock є найбільшим власником BTC серед цих фондів, з резервом у 316 276 BTC для свого IBIT. Наступним у списку йде Grayscale з резервом у 272 661 BTC для свого біткоїн-фонду GBTC. Fidelity, Ark Invest та Bitwise замикають топ-5 з портфелями у 176 995, 47 764 та 39 661 BTC відповідно.

На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні близько $65 344, збільшившись на 3,96% за останні 24 години, згідно з даними CoinMarketCap. Чи продовжиться це ралі, ми писали раніше.

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За матеріалами bitcoinist.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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