Скільки біткоїнів потрапить на ринок, якщо уряди всіх країн почнуть їх продавати

Уряд Німеччини, безсумнівно, залишив неприємний осад на крипторинку після продажу майже 50 000 BTC, які він конфіскував у піратського кіносайту movie2k. Це призвело до подальшого дослідження того, скільки біткоїнів зберігають інші уряди, враховуючи вплив, який їх продаж може мати на ринок

Згідно з даними Bitcoin Treasuries, майже 517 414 BTC ($32,9 млрд) хлинуть на ринок, якщо всі дев’ять урядів, які наразі володіють флагманською криптовалютою, вирішать розвантажити всі свої запаси BTC.

До цих країн належать: США, Китай, Великобританія, Україна, Сальвадор, Бутан, Венесуела, Фінляндія та Грузія.

Уряд Сполучених Штатів наразі володіє найбільшою кількістю BTC, маючи резерв у 213 246 BTC. Ці біткоїни є частиною конфіскації з темного інтернет-ринку Silk Road. Відомо, що уряд США вже розвантажив частину своїх біткойн-активів, останній продаж відбувся 2 квітня, коли уряд продав 1 754 BTC.

Китай посідає друге місце у списку, маючи запас BTC у 190 000 BTC. Як і в США, вважається, що китайські авуари біткоїнів з’явилися завдяки конфіскації коштів від афери Plus Token — фінансової піраміди, яка обіцяла інвесторам високу прибутковість.

Великобританія володіє 61 000 BTC, які були конфісковані у колишнього працівника служби доставки їжі, якого визнали винним у відмиванні грошей.

Україна є наступною у списку з резервом у 46 351 BTC. За Україною йде Сальвадор, уряд якого володіє 5 800 BTC. Уряд Сальвадору відомий своєю прихильною до BTC позицією. Він активно накопичує BTC відтоді, як країна прийняла флагманську криптовалюту як законний платіжний засіб у вересні 2021 року.

За Сальвадором йдуть Бутан, Венесуела, Фінляндія та Грузія, які володіють 621, 240, 90 та 66 BTC відповідно.

Керуючі активами тримають більше BTC

Як і очікувалося, керуючі активами, такі як BlackRock, володіють більшою кількістю BTC, враховуючи те, як вони накопичували флагманську криптовалюту через свої біржові біткоїн-фонди (ETF). Згідно з даними Bitcoin Treasuries, вони володіють сукупно понад 1 мільйоном BTC.

BlackRock є найбільшим власником BTC серед цих фондів, з резервом у 316 276 BTC для свого IBIT. Наступним у списку йде Grayscale з резервом у 272 661 BTC для свого біткоїн-фонду GBTC. Fidelity, Ark Invest та Bitwise замикають топ-5 з портфелями у 176 995, 47 764 та 39 661 BTC відповідно.

На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні близько $65 344, збільшившись на 3,96% за останні 24 години, згідно з даними CoinMarketCap. Чи продовжиться це ралі, ми писали раніше.

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За матеріалами bitcoinist.com