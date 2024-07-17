Ціна Біткоїна перевищила $65 000: чи продовжиться ралі BTC

Ціна Біткоїна нещодавно подолала позначку в $65 000, а останні ринкові тенденції та дані в мережі натякають на подальше його ралі

Питання про те, чи буде ралі короткочасним, чи продовжиться зростання, випливає з короткострокових тенденцій. Наприклад, нещодавні побоювання щодо погашення боргів біржею Mt. Gox ще більше розпалили дискусії навколо відкату цін.

Однак останні ринкові тенденції та позитивні коментарі галузевих експертів підвищили ставки на продовження ралі. Розгляньмо деякі з потенційних причин, які можуть сприяти подальшому зростанню цін.

Зниження відсоткової ставки ФРС

CNBC повідомили про можливе зниження процентної ставки ФРС вже у вересні. А за прогнозами CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів становить 93,3%, що підживлює оптимізм на ринку.

Примітно, що це сталося після того, як останні дані по індексу споживчих цін в США, який є улюбленим показником центрального банку для оцінки інфляції, продемонстрували уповільнення темпів її зростання. Крім того, нещодавні коментарі голови ФРС Джерома Пауелла також підвищили ставки на “голубину” позицію в планах щодо відсоткової ставки.

У понеділок Джером Пауелл заспокоїв інвесторів, заявивши, що центральний банк не буде чекати, поки інфляція опуститься до цільового діапазону 2%, щоб почати знижувати ставки. Він також висловив “більшу впевненість” в тому, що інфляція знизиться до 2%, враховуючи останні дані.

Щоб краще зрозуміти, про що зараз думає ФРС і що вона може зробити на наступному засіданні FOMC, рекомендуємо прочитати нашу статтю “Що таке точковий графік ФРС, або як спрогнозувати відсоткову ставку”.

Біткоїн ETF досягає нового рубежу

Значний приплив інвестицій в американський спотовий біткоїн-ETF останнім часом зміцнив довіру на ринку, адже це відображає інституційний інтерес до флагманської криптовалюти, що ще більше закріплює ставки на продовження ралі.

Старший аналітик Bloomberg Ерік Балчунас вважає, що біткоїн-ETF зробив “два кроки вперед” після одного кроку назад у червні, посилаючись на вчорашній приплив $300 млн і тижневий приплив понад $1 млрд.

Крім того, він також відзначив, що надходження з початку року вже перевищили $16 млрд. Варто зауважити, що аналітики прогнозували приплив лише від $12 млрд до $15 млрд за перші 12 місяців, і цей показник інвестиційний інструмент вже перевищив.

Виплати Mt. Gox не означають розпродаж

Біткоїн-бики можуть зітхнути з полегшенням. Побоювання щодо потенційного розпродажу через виплати Mt. Gox кредиторам у BTC були применшені генеральним директором CryptoQuant Кі Йонг Джу. Джу запевняє інвесторів, що відтік, який спостерігається зараз, не є роздрібним демпінгом, а скоріше підготовкою Mt. Gox до виплат.

Кредитори Mt. Gox можуть вільно тримати або продавати свої повернуті BTC, підтвердив він. Крім того, аналітик Алекс Крюгер вже навіть оцінив максимальне падіння ціни Біткоїна у найгіршому випадку негайного розпродажу.

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За матеріалами coingape.com