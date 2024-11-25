Статки Маска сягнули рекордних показників на хвилі післявиборчого буму

Статки Ілона Маска досягли історичного максимуму в $347,8 млрд, що було зумовлено зростанням акцій Tesla і новим раундом фінансування його стартапу зі штучного інтелекту xAI, який оцінюється в $50 млрд

Численні компанії Маска стрімко зросли в ціні після того, як перемога Дональда Трампа на виборах вивела Маска, так званого «першого приятеля», в центр політичної уваги.

Акції Tesla зросли на 3,8%, відображаючи оптимізм щодо того, що плани команди Трампа щодо безпілотних автомобілів і субсидій на електромобілі дадуть компанії Маска перевагу над конкурентами. З 4 листопада, за день до виборів, акції компанії зросли на 45%, додавши близько $350 млрд ринкової вартості.

Згідно з Індексом мільярдерів Bloomberg, Маск, найбагатша людина у світі, зараз багатший за свій попередній максимум у $340,4 млрд, встановлений у листопаді 2021 року. Його статки, понад дві третини яких складають акції та опціони Tesla, зросли на 35% з дня перед виборами.

53-річний Маск приєднався до Трампа на завершальній стадії перегонів, проводячи кампанію разом з ним у штатах, де йшла боротьба, і особисто пожертвував понад $170 млн до Коаліційного виборчого штабу на підтримку республіканського кандидата.

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Члени перехідної команди Трампа повідомили радникам, що планують зробити федеральну базу для безпілотних автомобілів одним з пріоритетів Міністерства транспорту, що, ймовірно, дозволить ширше використовувати автомобілі без людського контролю. Це було б благом для Tesla, яка зробила розгортання таких автомобілів і вантажівок центральним елементом своєї майбутньої стратегії.

Нинішня федеральна політика дозволяє Tesla та іншим автовиробникам випускати лише 2 500 повністю автономних автомобілів на рік.

Крім того, Маск стане співголовою новоствореного Департаменту державної ефективності, який, за його словами, він використовуватиме для скорочення бюрократії та нормативних актів.

Повідомляється, що Дональд Трамп виступає за скасування податкових пільг на електромобілі в розмірі до $7 500, а також за скорочення екологічних норм, запроваджених адміністрацією Джо Байдена. За даними звіту Bloomberg Intelligence, такі дії можуть завдати більшої шкоди традиційним автовиробникам, ніж Tesla, оскільки остання менш залежить від федеральної підтримки у своїх продажах.

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За матеріалами: Bloomberg.