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Засновник Cardano зустрівся з Ілоном Маском: про що говорили

18.11.2024 21:00
Ольга Деркач
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Нещодавня поїздка засновника Cardano Чарльза Хоскінсона до штаб-квартири SpaceX викликала неабиякий інтерес

Засновник Cardano зустрівся з Ілоном Маском: про що говорили

Засновник Cardano зустрівся з Ілоном Маском: про що говорили Фото: chatgpt.com

Засновник Cardano поділився своїми враженнями у відеоблозі на YouTube, але значна частина дискусії залишається загадкою. Що обговорювалося за зачиненими дверима? Чи є цей візит чимось більшим, ніж просто екскурсія? Хоскінсон був вражений.

«Вони будують ракету кожні два дні. Ці хлопці в ударі!» — сказав він.

Він оглянув завод SpaceX у Каліфорнії, де вразила пристрасть і цілеспрямованість команди. «Ми летимо на Марс!» — згадував він, чуючи це від кожної людини, з якою зустрічався.

Але що відбувалося на цій зустрічі? Хоскінсон підписав угоду про нерозголошення (NDA) і, відповідно, не міг обговорювати деталі. Однак, зважаючи на час його приїзду та ажіотаж, створений навколо цього, чи може між SpaceX та Cardano назрівати щось масштабне?

Хоча Хоскінсон не зміг поділитися деталями, NDA лише додає інтриги. Чи може технологія блокчейн від Cardano зіграти якусь роль у майбутньому SpaceX? Можливо, її можна було б використовувати для відстеження ресурсів, захисту даних або управління космічними місіями. Можливості безмежні.

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Блокчейн все частіше використовується для забезпечення безпеки та прозорості. SpaceX, з її масштабними операціями, могла б отримати вигоду з цих можливостей. Якби Cardano інтегрувався в системи SpaceX, це могло б змінити правила гри.

Звичайно, ми не знаємо, що саме було сказано, але самого факту, що якась розмова відбулася, достатньо, щоб викликати загальний інтерес. Формування партнерства між SpaceX і Cardano може перевернути уявлення про освоєння космосу і блокчейн. Спільнота Cardano уважно стежить за тим, як розгортається економічний наратив.

На фоні всього цього шаленства, токен ADA від Cardano зростає. За останній тиждень монета ADA злетіла майже на 70%, що призвело до прориву її ринкової капіталізації в $26 млрд.

Якщо Cardano зможе зробити значні кроки в таких секторах, як дослідження космосу, цей ціновий імпульс може бути лише початком.

Нагадаємо, що Трамп призначив Маска співголовою Департаменту DOGE. Ілон Маск і колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі очолять новостворений Департамент урядової ефективності (DOGE)

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Рубрики: BlockchainСвітНовиниSpaceXСША
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