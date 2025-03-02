Гетманцев озвучив найвідповідальніших платників податків у різних галузях

Податкові надходження за 2024 рік становили 2,088 трлн грн. Своєчасна сплата податків не лише сприяє стабільності країни, а й дозволяє фінансувати важливі соціальні та економічні ініціативи. Минулоріч чимало компаній у різних галузях продемонстрували високий рівень відповідальності перед державою
Голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев розповів, хто з представників українською бізнесу виявився найвідповідальнішим платником податків.
Легка промисловість
Легка промисловість є важливим сектором економіки, що виробляє текстиль, взуття та товари широкого вжитку. Українські підприємства не лише забезпечують людей робочими місцями, а й сумлінно виконують свої зобов’язання перед бюджетом. Відзначаємо відповідальних платників у цій сфері:
- БАЛІСТИКА;
- НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС;
- ТАЛАНЛЕГПРОМ;
- ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ;
- ЯРОСЛАВ.
Деревообробна галузь
Виробництво паперу, меблів, фанери та дерев’яних панелей – важливі напрямки української економіки. Цей сектор продовжує стабільно розвиватися, і найбільші підприємства не лише створюють продукцію, а й відповідально сплачують податки:
- Київський картонно-паперовий комбінат;
- МОДЕРН-ЕКСПО;
- СВІСС КРОНО;
- Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна;
- Луцька картонно-паперова фабрика;
- МЕБЕЛЬ-СЕРВІС;
- СОФРО;
- ЦУМАНЬ.
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Медіа та продакшени
Створення якісного контенту – це не лише мистецтво, а й велика відповідальність, особливо у складні часи. Компанії медіаіндустрії не лише працюють над інформуванням суспільства, а й демонструють прозорість у сплаті податків. Відзначаємо відповідальних представників цієї галузі:
- 1+1;
- Starlight Media;
- ТЕТ;
- Space Production;
- B&H;
- Квартал-95.
Ювелірна галузь
Виробники ювелірних виробів не лише створюють вишукані прикраси, а й активно підтримують економіку країни, стабільно сплачуючи податки. До найвідповідальніших платників у цій сфері належать:
- Золотий вік (ЮЗ №1);
- ГЕРОЛЬДМАЙСТЕР;
- Львівський ювелірний завод;
- Sova;
- Bigsun;
- Орінго.
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Хто з представників транспортної й енергетичної інфраструктури України сплатив найбільше податків у 2024 році?
До списку лідерів за 2024 рік увійшли:
- ОККО;
- SOCAR;
- WOG;
- Amic;
- Альянс Ойл Україна.
Серед виробників продуктів нафтоперероблення і добуванні сирої нафти:
- Укрнафта;
- Укртатнафта.
Гетманцев подякував компаніям за відповідальний підхід до бізнесу та внесок у зміцнення економічної стабільності України.
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