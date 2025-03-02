Гетманцев озвучив найвідповідальніших платників податків у різних галузях

Податкові надходження за 2024 рік становили 2,088 трлн грн. Своєчасна сплата податків не лише сприяє стабільності країни, а й дозволяє фінансувати важливі соціальні та економічні ініціативи. Минулоріч чимало компаній у різних галузях продемонстрували високий рівень відповідальності перед державою

Голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев розповів, хто з представників українською бізнесу виявився найвідповідальнішим платником податків.

Легка промисловість

Легка промисловість є важливим сектором економіки, що виробляє текстиль, взуття та товари широкого вжитку. Українські підприємства не лише забезпечують людей робочими місцями, а й сумлінно виконують свої зобов’язання перед бюджетом. Відзначаємо відповідальних платників у цій сфері:

БАЛІСТИКА;

НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС;

ТАЛАНЛЕГПРОМ;

ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ;

ЯРОСЛАВ.

Деревообробна галузь

Виробництво паперу, меблів, фанери та дерев’яних панелей – важливі напрямки української економіки. Цей сектор продовжує стабільно розвиватися, і найбільші підприємства не лише створюють продукцію, а й відповідально сплачують податки:

Київський картонно-паперовий комбінат;

МОДЕРН-ЕКСПО;

СВІСС КРОНО;

Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна;

Луцька картонно-паперова фабрика;

МЕБЕЛЬ-СЕРВІС;

СОФРО;

ЦУМАНЬ.

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Медіа та продакшени

Створення якісного контенту – це не лише мистецтво, а й велика відповідальність, особливо у складні часи. Компанії медіаіндустрії не лише працюють над інформуванням суспільства, а й демонструють прозорість у сплаті податків. Відзначаємо відповідальних представників цієї галузі:

1+1;

Starlight Media;

ТЕТ;

Space Production;

B&H;

Квартал-95.

Ювелірна галузь

Виробники ювелірних виробів не лише створюють вишукані прикраси, а й активно підтримують економіку країни, стабільно сплачуючи податки. До найвідповідальніших платників у цій сфері належать:

Золотий вік (ЮЗ №1);

ГЕРОЛЬДМАЙСТЕР;

Львівський ювелірний завод;

Sova;

Bigsun;

Орінго.

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Хто з представників транспортної й енергетичної інфраструктури України сплатив найбільше податків у 2024 році?

До списку лідерів за 2024 рік увійшли:

ОККО;

SOCAR;

WOG;

Amic;

Альянс Ойл Україна.

Серед виробників продуктів нафтоперероблення і добуванні сирої нафти:

Укрнафта;

Укртатнафта.

Гетманцев подякував компаніям за відповідальний підхід до бізнесу та внесок у зміцнення економічної стабільності України.

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