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Гетманцев озвучив найвідповідальніших платників податків у різних галузях

02.03.2025 13:00
Микола Деркач
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Податкові надходження за 2024 рік становили 2,088 трлн грн. Своєчасна сплата податків не лише сприяє стабільності країни, а й дозволяє фінансувати важливі соціальні та економічні ініціативи. Минулоріч чимало компаній у різних галузях продемонстрували високий рівень відповідальності перед державою

Гетманцев озвучив найвідповідальніших платників податків у різних галузях

Гетманцев озвучив найвідповідальніших платників податків у різних галузях Фото: unsplash.com, freepik.com

Голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев розповів, хто з представників українською бізнесу виявився найвідповідальнішим платником податків.

Легка промисловість

Легка промисловість є важливим сектором економіки, що виробляє текстиль, взуття та товари широкого вжитку. Українські підприємства не лише забезпечують людей робочими місцями, а й сумлінно виконують свої зобов’язання перед бюджетом. Відзначаємо відповідальних платників у цій сфері:

  • БАЛІСТИКА;
  • НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС;
  • ТАЛАНЛЕГПРОМ;
  • ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ;
  • ЯРОСЛАВ.

Деревообробна галузь

Виробництво паперу, меблів, фанери та дерев’яних панелей – важливі напрямки української економіки. Цей сектор продовжує стабільно розвиватися, і найбільші підприємства не лише створюють продукцію, а й відповідально сплачують податки:

  • Київський картонно-паперовий комбінат;
  • МОДЕРН-ЕКСПО;
  • СВІСС КРОНО;
  • Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна;
  • Луцька картонно-паперова фабрика;
  • МЕБЕЛЬ-СЕРВІС;
  • СОФРО;
  • ЦУМАНЬ.

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Медіа та продакшени

Створення якісного контенту – це не лише мистецтво, а й велика відповідальність, особливо у складні часи. Компанії медіаіндустрії не лише працюють над інформуванням суспільства, а й демонструють прозорість у сплаті податків. Відзначаємо відповідальних представників цієї галузі:

  • 1+1;
  • Starlight Media;
  • ТЕТ;
  • Space Production;
  • B&H;
  • Квартал-95.

Ювелірна галузь

Виробники ювелірних виробів не лише створюють вишукані прикраси, а й активно підтримують економіку країни, стабільно сплачуючи податки. До найвідповідальніших платників у цій сфері належать:

  • Золотий вік (ЮЗ №1);
  • ГЕРОЛЬДМАЙСТЕР;
  • Львівський ювелірний завод;
  • Sova;
  • Bigsun;
  • Орінго.

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Хто з представників транспортної й енергетичної інфраструктури України сплатив найбільше податків у 2024 році?

До списку лідерів за 2024 рік увійшли:

  • ОККО;
  • SOCAR;
  • WOG;
  • Amic;
  • Альянс Ойл Україна.

Серед виробників продуктів нафтоперероблення і добуванні сирої нафти:

  • Укрнафта;
  • Укртатнафта.

Гетманцев подякував компаніям за відповідальний підхід до бізнесу та внесок у зміцнення економічної стабільності України.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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