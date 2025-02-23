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Яку суму «податків на Google» сплатили великі міжнародні компанії в Україні

23.02.2025 10:00
Микола Деркач
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У 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов’язань. Це еквівалентно 130,6 млн євро або 151,2 млн доларів США. Відповідні звіти подали 125 платників, що є учасниками системи сплати так званого «податку на Google»

Яку суму «податків на Google» сплатили великі міжнародні компанії в Україні

Яку суму «податків на Google» сплатили великі міжнародні компанії в Україні Фото: tax.gov.ua

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що фіксується значна динаміка зростання порівняно з 2023 роком:

  • кількість зареєстрованих платників збільшилася на 28;
  • сума податкових зобов’язань зросла майже на 5 млрд грн.

Для порівняння: за аналогічний період 2023 року звітність подали 97 платників, задекларувавши 8 млрд грн податкових зобов’язань (105,8 млн євро та 118,9 млн доларів США).

Серед компаній, які сплатили найбільші суми податку, – власники популярних інтернет-ресурсів: upwork.com, netflix.com, apple.com, facebook.com, instagram.com, valvesoftware.com, etsy.com, google.com, playstation.com, aws.amazon.com, bolt.eu. Сукупно вони задекларували та сплатили понад 10,2 млрд грн ПДВ (121,8 млн євро та 119 млн доларів США).

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Загалом станом на 1 лютого 2025 року в Україні зареєстровано 131 платника ПДВ серед осіб-нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 208 прим. 1 Податкового кодексу України, з 1 січня 2022 року компанії-нерезиденти, які постачають електронні послуги українським фізичним особам, зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ та сплачувати 20% ПДВ з операцій постачання таких послуг.

Обов’язок реєстрації виникає, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума постачання перевищує 1 000 000 грн.

Запровадження цього податку сприяє наповненню бюджету та створює рівні умови для українських і міжнародних компаній, що працюють у сфері цифрових послуг.

Нагадаємо, що резиденти Дія.City сплатили рекордну за три роки суму податків. Ці кошти ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни.

Також Міністерство економіки України опублікувало список автомобілів, власники яких мають заплатити транспортний податок у 2025 році.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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