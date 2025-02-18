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Мінфін затвердив нові форми податкових декларацій

18.02.2025 17:10
Микола Деркач
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У 2025 році платники єдиного податку подають оновлені форми податкових декларацій, які включають нові розділи для визначення зобов’язань військового збору та розміру коефіцієнта і граничної суми мінімального податкового зобов’язання

Мінфін затвердив нові форми податкових декларацій

Мінфін затвердив нові форми податкових декларацій Фото: t.me/MOF_ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Так, Мінфін затвердив та оприлюднив нові форми податкових декларацій:

Нагадаємо, що військовий збір з 1 січня 2025 року становить:

  • для ФОП, платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп у розмірі 10 % мінімальної заробітної плати;
  • для платників єдиного податку 3 групи у розмірі 1% доходу.

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Обов’язок сплачувати військовий збір для ФОП 1-4 груп діятиме з 1 січня 2025 року до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

Оновлені форми податкових декларацій узгоджено з останніми змінами до Податкового кодексу України. Деталі за посиланням.

Нагадаємо, що резиденти Дія.City сплатили рекордну за три роки суму податків. Ці кошти ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни.

Також Міністерство економіки України опублікувало список автомобілів, власники яких мають заплатити транспортний податок у 2025 році.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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