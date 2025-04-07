Скільки податків сплатив гральний бізнес цього року — Гетманцев

Фіскалізація та вихід з тіні грального бізнесу дали позитивний ефект у податковому надходженні до бюджету

Про це повідомив голова Комітету Верховоної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

У січні-березні 2025 року до бюджету надійшло 5,4 млрд грн податкових платежів від суб’єктів грального бізнесу, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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За словами Гетманцева, це у 143 рази перевищує рівень січня-березня 2021 року (37,7 млн грн).

Він наголошує, що введення обов’язкового застосування РРО/ПРРО гральним бізнесом наприкінці минулого року сприяє детінізації галузі. Сума виторгів із застосуванням РРО/ПРРО у січні-лютому 2025 року склала 8,5 млрд грн, що перевищує у 18,5 раз рівень січня-лютого 2024 р. (0,5 млдр грн).

Нагадаємо, що ми писали, які мережі АЗС сплатили найбільше податків у 2024. Хоча завдяки роботі ДПС ситуація в галузі у 2023-2024 роках істотно покращилася, на ринку продовжують працювати аутсайдери, які активізували свої схеми з ухилення в цьому році. За словами Гетманцева, своєчасна сплата податків підприємствами цієї галузі дозволяє забезпечити стабільність бюджету і фінансувати важливі проєкти, що сприяють розвитку економіки та енергетичної безпеки.

Раніше ми писали, які торгівельні мережі сплатили найбільше податків у 2024. Як наголосив нардеп, підприємства нонфуд-ритейлу — важливий сегмент економіки, що забезпечує споживачів товарами для дому, особистої гігієни, побутовою технікою, одягом та іншими необхідними виробами. Вони відіграють ключову роль у підтримці якості життя населення та стабільності ринку.

Крім того, Гетманцев розповів, у яких сферах найнижчі та найвищі зарплати у 2024. Порівняно з 2023 роком середня зарплата зросла на 23,1%, помітно перевищивши минулорічну інфляцію (6,5%).

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