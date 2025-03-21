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В Україні зʼявиться нове агентство з нагляду за гральним бізнесом

21.03.2025 16:40
Ольга Деркач
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В Україні зʼявиться нове Державне агентство «ПлейСіті». Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів на засіданні 21 березня

В Україні зʼявиться нове агентство з нагляду за гральним бізнесом

В Україні зʼявиться нове агентство з нагляду за гральним бізнесом Фото: freepik.com

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram.

Нове агентство відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей.

«Утворено Державне агентство України ПлейСіті як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації, та який реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері», — написав Мельничук.

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Нагадаємо, що Верховна Рада підготувала законопроєкт, який вагомо обмежить сферу азартних ігор та лотерей, зокрема через масові випадки залежностей серед військових. Насамперед вагомі обмеження стосуватимуться реклами азартних ігор, що до цього не занадто контролювалась.

Також незаконним буде рекламування будь-якого прямого чи непрямого відшкодування для доступу в азартну гру, а також масові розсилки із залученням до азартних ігор.

Забороняється спонсорування будь-яких заходів підприємцями чи іншим бізнесом що мають відношення до азартних ігор.

Раніше ми писали про результати діяльності грального бізнесу за показниками зборів до бюджету за перше півріччя 2024 року. Основна частка податків, що збираються у сфері гемблінгу, припадає на онлайн-казино. Деякі їх паралельно приймають спортивні ставки. Загалом у країні працює 15 легальних інтернет-казино. Список майданчиків на сайті державного регулятора та на спеціалізованих ресурсах постійно зростає.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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